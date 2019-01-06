同樣商品 賣給女人就是比較貴

研究發現，同一商品男版與女版之間有「性別價差」，女性商品定價比男性商品平均高出7%。（摘自bbc網站）

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中國時報
曾文儀／綜合報導

妳，或者你，偏好針對女性行銷的粉色商品嗎？你們要嘛多備點銀彈、要嘛下手前想清楚點。

紐約市消費事務局在2015年發表了這份報告─《從搖籃到搖椅：身為女性消費者的代價》，以玩具雜貨、兒童及成人服飾、個人護理、家用及銀髮保健等五大類商品，代表生命歷程在不同階段的消費需求，再從中挑選794種商品，比較同一商品男版與女版之間的「性別價差」。

研究發現，平均而言，女性商品定價比男性商品高出7％。明明在結構或功能上沒什麼重大差異，甚至就一模一樣，塗成粉紅色賣給女人，就是比較貴。

五大類商品中，以個人護理用品──洗髮精沐浴乳、刮鬍刀體毛刀、乳液、體香劑等等等──價差最大，達到13％。這份報告還觀察到產品包裝體現的性別行銷思維：男性沐浴用品往往採深色包裝、瓶身方正，挑明是「男性專用」，容量就是比較大，常有多效合一的選項，讓你一瓶從頭洗到腳；女性沐浴用品未必強調女性專屬，但往往用色粉嫩輕柔、瓶身帶曲線，強調「美麗」、或宣稱能提高顏值，容量較小，買洗髮精還得再帶瓶護髮乳。

生命中的成年階段，比幼年或老年都長；護理用品的使用頻率，比其他四類產品都高。女人吃的悶虧可就更大了。結論是，女人不管處在生命中的哪個階段，都閃不掉性別價差帶來的財務衝擊。性別價差削弱了女人的購買力。

這就是所謂的「粉紅稅」。它不是稅，是性別價差給女人帶來的額外的消費支出。而「生理用品稅（Tampon Tax）」，就被歸於粉紅稅的一種。

(中國時報)

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