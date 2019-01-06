叩關東奧 群星拚金鑰

2019年01月06日 04:10 中國時報 黃邱倫 、 黃及人 、 陳筱琳 、 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

謝淑薇曾表示不再代表中華隊參賽，能否參加東奧仍在未定之天。（本報資料照片）

「世界球后」戴資穎被看好能拿下2020東京奧運門票。（本報資料照片）

2020東京奧運門票怎麼拿？

2018年在雅加達巨港亞運的豐收之後，台灣體壇今年最重要的工作，莫過於拚搶明年東京奧運的參賽資格。東奧按賽事種類，爭取門票的方式分成3種，台灣除了射擊女將田家臻已拿到入場券，其他好手都要展開前進東京之旅。

東奧依賽事種類分成3種爭取門票方式，第一種為國際總會訂定客觀參賽標準，也就是游泳。但台灣游泳成績不佳，上屆奧運僅靠國際泳總發給兩張外卡，派出達到B標的李炫諺、林姵彣參賽，本屆也不樂觀能有達到A標直接參賽的選手。

捍衛球后 戴資穎拚第1種子

第二種為以各國際單項總會的世界排名來取得參賽資格，國人關注的羽球就屬此類，將以明年4月30日的世界排名作為能否參賽的依據。當然，「世界球后」戴資穎拿門票不成問題，但從今年5月1日起，她要捍衛球后寶座也同步爭取奧運積分，希望能以女單第1種子之姿前進東京，進而問鼎金牌。

當然，我國羽球在去年亞運締造隊史最佳的1金1銀2銅成績，目前世界排名第3的「一哥」周天成的門票沒有懸念，重點在能否取得男單前4種子。另外，男單王子維與男雙、混雙也有機會取得門票，女雙難度較大。

里約殷鑑不遠 網球及早布局

網球與羽球取得奧運門票的方式相似，台灣目前僅謝淑薇女單世界排名28、女雙排名19，最有機會取得參賽門票。由於「一哥」盧彥勳傷勢未癒，新秀曾俊欣、梁恩碩雖然崛起，單打排名也很難在1年半內擠入前60，最多恐怕只有專攻雙打的詹詠然、詹皓晴姊妹有可能取得門票。

當然，謝淑薇說過退出中華隊，詹家姊妹的雙打排名能否重返世界前十，也在未定之天。但里約爭議殷鑑不遠，若參賽人數未達5人，網球隊「名義上」的教練名額僅有1人，網協與體育署必須未雨綢繆，避免爭議再次發生。

闖關田徑場 最速男需加把勁

田徑方面，國際賽最重要的就是9月卡達世錦賽，以及鑽石聯賽，積分都相當高，此外，國內的全中運、全大運、大專錦標賽、台灣公開賽與10月桃園全運會都已列入積分賽，雖然不多，但至少能讓國內選手有一個爭取奧運積分的機會。

此外，5月在日本橫濱有一場世界接力大賽，國內將組成男子隊前往參賽，如能跑進前10名就能拿到卡達世錦賽門票，而世錦賽前8即能提前取得東京奧運入場券。目前國內取得世錦賽門票的僅有兩人，分別是男子標槍鄭兆村以及女子馬拉松曹純玉，就連「台灣最速男」楊俊瀚與「跨欄一哥」陳奎儒都要加把勁。

奧運資格賽 足球3月起跑

第三種取得參賽門票的方式，是單項總會舉辦的奧運資格賽，男足在3月下旬就要出征柬埔寨，在亞足聯U23資格賽對陣強敵南韓與澳洲。由於分組前2才有機會取得明年U23錦標賽門票，進而爭取3張東奧門票，第一關就是硬仗。

中華女足則已通過首輪資格賽考驗，4月初將在第2輪遭遇另外3隊，取得第1才能晉級第3輪8強小組賽。儘管要拿亞洲僅有的兩張門票非常困難，中華女足至少希望突破上屆止步第2輪的成績。

籃球男子無望 寄望女將爭氣

籃球方面，男籃由於中華隊連世界盃亞洲區資格賽預賽都沒闖過，提前斷絕參加東奧機會，女籃僅剩一絲希望，那就是在今年奧運資格賽跟澳洲、中國大陸、南韓等國「4搶3」，因為身為東奧舉辦國的日本，已經提前預約1個名額。

亞運氣勢旺 體操拚首次成隊

體操去年亞運取得2金1銀1銅的隊史最佳成績，今年將參加世界盃單站積分賽事以及斯圖加特世錦賽，除了李智凱與唐嘉鴻外，還有機會與老將徐秉謙與小將蕭佑然組成男子成隊，取得奧運門票。

體操教練翁士航表示，爭取東奧門票有幾個管道，除了世界盃單站積分賽外，最主要的就是世錦賽，去年世錦賽成隊前3、今年世錦賽成隊前9、全能前12、單項前3的隊伍和選手都可以直接進軍奧運，明年亞洲盃也會釋放出兩張全能門票，而這些確定取得奧運門票的選手，屆時都會被排除在奧運積分名單外，因此，我們取得參賽資格的機率非常高。

翁士航說，目前台灣體操可說是歷來最強盛的巔峰狀態，李智凱和唐嘉鴻都已具備國際等級的水準，若徐秉謙與蕭佑然能夠銜接上來，不是沒有機會在世錦賽拿到4張滿額門票。

(中國時報)