棒球重返奧運 搶門票場場硬仗

棒球項目睽違12年重返奧運，中華成棒隊將全力爭取參賽門票。圖為中華隊於北京奧運拿下第五名。（本報資料照片）

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中國時報
／專題報導

棒球暌違12年重返奧運，中華成棒隊想前進2020東京奧運，現在還有2條路可行。其一是今年11月開打的12強賽，另外一個就是明年3月的洲際資格賽。

東奧的棒、壘球項目各有6個參賽名額，扣除主辦國日本，世界棒壘總會（WBSC）的會員國皆能透過四大國際錦標賽爭取參賽資格。

中華成棒隊爭取奧運參賽權的第一個方法，就是在11月開打的12強賽取得亞洲╱大洋洲區域第一的名次，美洲區第一名也能獲得東奧參賽權。

12強賽於11月2至17日舉辦，參賽國家預計有日本、美國、韓國、台灣、古巴、墨西哥、澳洲、荷蘭、委內瑞拉、加拿大、波多黎各、多明尼加等12隊。預賽將在台中，韓國、墨西哥三地進行。

另外一個取得東奧參賽權的機會則是明年3月的洲際資格賽，共有6隊爭取1張奧運門票，參賽球隊需取得非洲╱歐洲資格賽第2名、美洲資格賽第2及3名、2019年亞錦賽前2名（扣除已有參賽資格國家）及2019年大洋洲資格賽優勝。

為了保有12強賽沒拿到門票，還有透過洲際資格賽搶搭末班車的機會，中華隊得先在10月14至20日在台中舉辦的亞洲錦標賽取得前2名。也就是說，所有相關比賽都得全力以赴才行。

因主辦賽事而自動獲得參賽權的日本，早在2017年就確定由稻葉篤紀執掌國家隊兵符，韓國隊本由宣銅烈擔任總教練但日前辭去職務，新人選尚未出爐。中華隊部分，體育署長高俊雄雖表示教練團名單1月會出爐，但中職秘書長馮勝賢則回應，目前沒有確切時間表。

(中國時報)

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