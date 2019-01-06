恢復神勇 靠考辛斯救贖

2019年01月06日 04:10 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

儘管最近4年當中搶下3冠，金州勇士本季表現卻沒以往強勢，除了內線弱點明顯，包含柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林等主力更輪流出「狀況」，僅剩杜蘭特表現穩定，難道真的要等到考辛斯宣告傷癒復出，勇士才能重振雄風嗎？

從2014-15年球季總教練科爾開始打造全新勇士王朝開始，勇士接下來4季分別搶下67、73、67與58勝，如今球季還沒打完一半，勇士卻已經輸了13場（25勝），或許西區球隊戰力提升能當解釋，但最重要的還是勇士不再那麼神勇！ 勇士當前陣容最大的困境，就是麥基、帕楚利亞兩名長人跳槽，威斯特退役，陣中僅剩下盧尼、達米安李兩人可用，面對其他球隊優質中鋒，幾乎內線直接宣告棄守，勇士總管邁爾斯又不肯找人補強禁區，這種尷尬處境只能繼續下去。

更麻煩的是，三分神射手柯瑞先前因腹股溝拉傷缺賽快1個多月，伊戈達拉也曾因傷缺賽，兩人當前雖已傷癒復出，卻換「浪花弟」克雷湯普生陷入生涯最低潮，三分火力不如過往犀利，也讓勇士往往陷入只剩柯瑞、杜蘭特苦撐。

所以勇士想要找回往日王者風範，還需考辛斯趕緊傷癒復出才行，問題是他的復出時間表未定，畢竟腳跟阿基里斯腱傷勢復原至少要1年，為了保險起見，勇士高層不斷押後考辛斯的復出時間，就算近日他已參加5對5訓練賽了。

當前也許是考辛斯宣告復出的最佳時機，有了生涯場均21.5分、11籃板的他鞏固禁區，就算他只剩8成功力，也足以幫助勇士不再陷入內線困境，搭配「海嘯連線」柯瑞、湯普生、杜蘭特與格林逐漸回穩，勇士自然重新強大起來。勇士遲遲不肯補強內線主因，就是看好考辛斯傷癒後的內線威力，只是別忘了，光是考辛斯加入勇士先發陣容還不夠，「五星戰隊」還需時間磨合，且培養全新化學效應，勇士才有機會完成3連霸，或許此時該讓考辛斯上場了吧！

(中國時報)