大師回鄉篇－跟著音樂走 小鎮譜新生

2019年01月06日 01:09 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

編者按：愛情摩天輪為城市帶來夢想與商機，一群音樂家卻在世界各角落默默耕耘，為平凡小鎮帶來改變。從指揮大師在日本札幌埋下的音樂種子，到馬友友在大陸寧波打造大提琴小鎮，他們用行動證明，音樂可以改變世界，更能為小鎮改頭換面。

透過文化形塑城市風貌，不但是世界各國行之有年的進步作法，更是大陸近年最重要的國家發展政策之一，這股文化風也吹到了世界知名大提琴家馬友友的家鄉寧波鄞州區咸祥鎮。官方投資興建「友友音樂劇院」，資金近6000萬人民幣，預計2020年竣工，約可容納900人。除此之外，「全國青少年大提琴藝術周」今年起也永久落地鄞州，咸祥將成全陸唯一的「大提琴小鎮」。

友友音樂劇院 明年完工

馬友友是全球最受歡迎的音樂家之一，他在法國出生，在美國長大，就讀茱莉亞音樂院，至今錄製專輯超過75張，得過15座葛萊美獎。人類學的背景讓他超越西方古典音樂，看見音樂以外的世界，自此埋下人文關懷種子。

13年前，馬友友第一次回到寧波老家，「阿拉寧波人，今天回家了！」從小受中華文化薰陶，這是他唯一會的寧波話，「能回到老家我很興奮，這是父親生長的地方。」馬友友說，寧波臨海，代代都有寧波人走到外面傳播中華文化，「有機會回老家，我非常高興能在寧波找到自己的根。感謝我的祖先，給了我那麼多藝術的靈感。」

以大提琴之名 打進國際

這樣的情感，也讓寧波當局有意識做更多文化的推廣，2014年以來，咸祥鎮把大提琴教育與推廣作為重要的文化名片，不僅修繕馬友友祖厝，成立咸祥「小友友」大提琴社團，也與馬友友父親知名音樂教育學者馬孝駿在紐約創立的美國紐約青少年交響樂團締結姐妹團，展現音樂的力量。

(中國時報)