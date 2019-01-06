名校加持篇－天津直升藝術頭等艙

2019年01月06日 01:09 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

城市要發展與轉型，少不了人文與藝術的加持，想像一下天津街頭將不再只有進出口貨運吞吐，或是古蹟跟狗不理包子，而是世界一流的音樂家在這裡聚集，演奏，傾盡一生所學，透過古典音樂與全世界最優秀的音樂家接軌，城市風貌直接升等人文藝術頭等艙。

位於美國紐約市林肯中心的紐約茱莉亞學院成立於1905年，曾培養音樂家小琴家帕爾曼、《星際大戰》電影配樂約翰．威廉斯等知名音樂家、藝術家，其校友囊括葛萊美獎、東尼獎、艾美獎、奧斯卡獎、普立茲獎等多項榮譽，素有「音樂界哈佛」美譽。如今這座百年名校即將首度設立第一所在紐約之外的分校，落腳城市不是上海也不是北京，正是天津。

茱莉亞音樂學院首席中國官員兼名譽主席約瑟夫‧波利斯說：「來天津設分校主要是因為天津市政府的大力支持，天津音樂學院也成為交流窗口，我們希望教育出新一代的音樂家，將這些經驗帶到大陸。」天津校區的學院建築已動工，預計2020年完工。大學課程現在已開放申請，研究生課程則要到2020年與新校園同步開啟。

不可諱言，因為茱莉亞學院的紮實訓練，人才輩出，才得以讓紐約百老匯在數十年來百花齊放，屹立不搖，優秀的表演人才得以在這裡互相認識，相互切磋，好的新的表演加上觀光人潮，已經為紐約帶來驚人產值。可以預料的是，天津在茱莉亞學院的助攻之下，成為經濟與人文兼具的重要城市，指日可待。

(中國時報)