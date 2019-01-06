一諾千金篇－維也納愛樂首席們 古典了札幌

2019年01月06日 01:09 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

北海道首府札幌除了新鮮醇厚有勁的啤酒之外，還有不曾雕琢卻分明的自然美景，也就是這樣的美景，再加上札幌政府的全力支持，社會企業的贊助，讓札幌成功出線，成為創辦太平洋音樂節的音樂家伯恩斯坦首選之地，成立28年至今仍無疲態，充滿能量，這也是目前世界上標榜同時有維也納愛樂首席與柏林愛樂團員共同擔任師資的音樂節。

太平洋音樂節由伯恩斯坦在1990年創立，一開始是因為他創立的壇格塢音樂節已經成為很好的國際音樂營範例，希望在亞洲地區也有這樣的基地。在日本札幌市政府高度支持及爭取之下，太平洋音樂節於札幌成立。不料在同年10月，伯恩斯坦因病去世，為了完成他的心願，太平洋音樂節不但每年舉辦，當初與伯恩斯坦有過協定的維也納愛樂首席們，每年仍依照承諾來亞洲教學，優秀師資吸引全球學生參與。

對札幌來說，每年的太平洋音樂節已是當地重要盛事，走在路上，不時看見「PMF」高音記號的海報高掛。而音樂節要成功，志工的參與缺一不可，在活動舉辦的期間，札幌當地的志工媽媽就會全員出動，不但協助音樂會的年輕學子融入當地社會，也會分工合作負責音樂營的食物跟餐點料理，可以感受到當地熱愛古典音樂的氛圍。藝術為整座城市加分，也讓札幌除了雪景之外，有了更多文化的細膩面貌。

(中國時報)