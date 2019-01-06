故宮文物日曆 隱藏版兄弟情

2019年01月06日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

北京故宮每年所推出的《故宮日歷》，版式和尺寸都參照民國版原貌，1年的銷量可高達300萬冊，不讓北京故宮專美於前，台灣時代文化藝術基金會也從去年開始推出《故宮文物日曆》，以台北故宮館藏PK兩岸日曆精彩程度，且背後，是一段兄弟情誼的延續。

「總說故宮是廟在大陸，神在台灣。」台灣時代文化藝術基金會董事長林田富如是說，「台北故宮有60萬件精品，尤其書畫典藏更是經典，一天介紹一件文物綽綽有餘。」林田富指出，希望將台北故宮絕佳的文物分享出來，今年開始尤其邀請了台北故宮前副院長何傳馨等人擔任顧問選件，「有些文物介紹更是由何副院長親自操刀」，更是確保了日曆的精緻度。

去年開始推出《故宮文物日曆》，林田富表示最初是為了有多年兄弟情的知名畫家、評論家倪再沁，曾在大學任教多年的倪再沁，每每在講授中國美術史及重要書畫作品時，感慨古字畫上太多不必要的印章，什麼高遠、平遠、深遠都看不出來了，為此他曾做了一系列去掉印章的古畫重現作品，在其身後，林田富原本希望將原畫製作成年曆，但因為僅百幅的原畫數量不足，因此延伸倪再沁對故宮的長期關注，而後取得授權製作《故宮文物日曆》。

除了以日曆愐懷倪再沁生前的原畫重現工程，林田富也希望藉著年曆的銷售，延續倪再沁興辦學堂、成立博物館的夢，此外，他眼見大陸的《故宮日歷》年年暢銷數百萬冊，被視為「頭號社交禮物」，台北故宮藏品精美，更有條件出日曆，他舉例去年配合狗年主題的「10駿犬」，便是郎世寧真跡，范寬的《谿山行旅圖》、郭熙的《早春圖》等名畫都在其中，今年豬年主題，便有漢代的金片包玉豬，張大千摹敦煌莫高窟的野豬圖。

將台北故宮文物印成冊，林田富也希望讓更多年輕世代接觸此「精神文明的重要遺產」，他認為這些文物就像是時代大河中沉澱下來的大石，在文化變遷中仍是重要基石，「不論是文創或設計，這些二文物都能提供很好的啟示」。

(中國時報)