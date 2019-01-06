斗笠入舞 台灣味千禧世代

2019年01月06日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

台灣廣納多元文化，自成特色，是藝術創作絕佳題材。西班牙國家舞蹈獎得主馬可．莫勞（Marcos Morau）來台取材編舞，他將台灣民間隨處可見的斗笠入舞，並融入不同的舞蹈技巧和動作，編創作品《MILLENNIALS》（千禧世代），表現瞬息萬變的時局。

馬可．莫勞表示：「這是一個社群網絡年代，我們活在一個又一個群體運動裡，力量容易聚攏，但卻也往往瓦解得十分快速，原本還在呼喊著什麼理念，轉瞬間就了無蹤影。」

馬可．莫勞出生於1982年，家鄉在西班牙瓦倫西亞，他畢業於巴塞隆納戲劇學院、瓦倫西亞舞蹈與音樂學院，藝術養成多元，跨足劇場、攝影和文學等領域，他表示，自己並不是一名典型的編舞家，「我不會跳舞，但我很享受編舞的樂趣，並透過不同的視角，重新看待編舞。」

這回受台灣編舞家蔡博丞之邀來台，馬可．莫勞是先在台北做田野調查，不管是到永樂市場買布，或是感受台灣的人文風景，都使他樂在其中，他表示：「斗笠的運用，有一種群眾的號召性，它獨特的外型，也有幾何線條的表現，和舞者的肢體動態交織，能展現聚攏又散開的狀態。」

蔡博丞表示，千禧世代是一個頗為渾沌的年代，「從1999轉入2000年，是一個特別的開始，有人說那是一個幸運的年代，但也有人說，可能性太多，所以顯得曖昧不明，這個世代的年輕人，開始有許多新名詞加諸在他們身上，像是草莓族、厭世代等，上一代的人，對千禧世代的人總有不同的觀點和詮釋。」

(中國時報)