熱舞佛拉明哥 仙女像25歲

2019年01月06日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

名享國際舞壇的佛拉明哥舞蹈家許金仙女，是華人地區畢業於西班牙馬德里皇家舞蹈學院的第一人，她在台灣傳承佛拉明哥舞蹈，經過10多年打磨，長年帶領的素人學生已能獨當一面、定期舉辦公演。年過半百、不願公開透露年齡的許金仙女表示：「佛拉明哥舞蹈訓練，讓人能保持身形的挺拔和年輕狀態，學生說我跳舞時，就像是25歲一樣。」

許金仙女出生於苗栗竹南，1980年畢業於國立藝專舞蹈系（現為台藝大），她表示在大學時期因緣際會出訪西班牙，見到當地佛拉明哥舞蹈，甚為欣喜，「當下我就決定，我想要學佛拉明哥，而且一定要在西班牙學，在那個出國非常不容易的年代，我好不容易說服家人讓我出國留學，我也真的辦到了。」許金仙女表示，她原本定居西班牙並自組舞團巡演國際，17年前恩師一席話，促使她回到台灣傳承佛拉明哥舞蹈，「我的老師告訴我，我應該要把佛拉明哥的種子帶回亞洲，才是真正貢獻所學。」

在排練現場，許金仙女嚴格要求舞者們跳舞的姿態，包括長尾裙擺動的位置，都必須一致，許金仙女說：「這樣看起來才美。」許金仙女表示，10多年來，佛拉明哥至今在台灣仍屬於小眾藝術，「但我堅持將原汁原味的佛拉明哥帶給台灣學生和觀眾，佛拉明哥要跳得好，不只有舞步和節奏，必須深入了解西班牙文化，才能道地。」

此外，許金仙女所編創的作品，除了肢體，也融入她所創作的詩句，如今年新作《Cantina橄提香》，許金仙女在短詩「托淡一湖藍，入暮星點光，琴弦不借筆，煙裙寫文章」裡所描寫的情景，就反映在舞者身上穿的藍色千層裙擺裡，舞動時的一舉手、一投足，皆充滿「一湖藍」、「星點光」的隱喻，為舞蹈增添意象之美。

(中國時報)