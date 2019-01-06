台北市士林區－拉麵 滿口留香

店內招牌為豪華豚骨拉麵。（林縉明攝）

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中國時報

想吃日式拉麵不用專程飛到日本，鄰近台北士林夜市的「道樂屋台拉麵二店」，可以吃到原汁原味的日本拉麵，值得一提的是鹽味豚骨湯頭，可調整濃郁或清淡，各系列分為一般、味玉、豪華，自行選擇配料份量，還能免費加麵一次，是拉麵愛好者心中平價且CP值高的口袋店家。

屋台的日本原文為路邊攤，晚上才營業，就像台灣夜間營業的路邊攤，是日本福岡一大特色。道樂屋台拉麵老闆是日本人，首間店選擇在基河路上鄰近士林夜市開店，原僅有戶外座位，因為價格親民、口味道地，增加室內座位，今年還在本店附近擴展第2店。

「道樂二店」的特色在於鹽味豚骨湯頭，搭配叉燒、木耳、蔥花、溏心蛋等配料，相當豐盛，麵條則是細麵，嚴格控管煮麵時間，吃起來軟硬適中，Q彈好入口。

店內招牌為豪華豚骨拉麵，有2片叉燒、溏心蛋、蔥花、木耳與海苔；蛤蠣豚骨拉麵則是老饕、店家極力推薦的料理，各系列拉麵提供免費加麵一次，可選擇加半球或一球，為維持拉麵品質，不提供外帶服務。店內採自助式，在門口以自動販賣機購票，再由店員帶位並詢問是否調整湯頭。

地址：台北市士林區大北路9號

電話：（02）28818558

營業時間：中午12點至下午2點、下午5點至晚間9點，周一公休

售價：豪華豚骨拉麵220元、蛤蠣豚骨拉麵250元

(中國時報)

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