天天現煮番茄湯頭 營養又開胃

新北市中和區「上品牛肉拉麵」老闆許仁勇為讓罹癌胞姊吃得更健康，研發出番茄口味拉麵。（葉書宏攝）

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中國時報

新北市中和區「上品牛肉拉麵」創立逾15年，老闆許仁勇為了罹癌胞姊，特地研發番茄口味的拉麵，湯頭天天熬煮逾12小時，就是希望姊姊可以吃得健康一點，如今成為店內招牌，不少饕客慕名而來指名要吃「番茄半筋半肉拉麵」。

原是餐館廚師的許仁勇因手部受傷，醫師建議不該繼續從事餐館繁重工作，夫妻倆才決定創業「上品牛肉拉麵」，口味分為紅燒、番茄、清燉3種。

老闆娘說，所有菜單都來自於老闆巧思及經驗，為確保品質，年逾70歲的許仁勇仍天天新鮮現煮湯頭，以7種蔬菜及豬大骨熬煮12小時而成，不加味精、鮮甜美味，非常適合搭配火鍋、麵、粥等料理；店內堅持使用純手工拉麵，吃起來Q彈有嚼勁，不像一般店家為節省成本選用機器製作的拉麵，手工拉麵口感就是不一樣。

值得一提的是，許仁勇當初研發番茄口味拉麵，就是希望讓罹癌的胞姊吃得更健康，而番茄營養成分高，搭配高湯、拉麵，不僅營養又開胃，如今成為店內招牌。

陳姓饕客說，該店緊鄰4號公園，周末假期和家人到公園遛狗都會特地前去飽餐一頓，店面雖小又不起眼、座位也不多，但確實口感一流，值得一再品嘗。

地址：新北市中和區中和路350巷12弄2號

電話：（02）29294057

營業時間：上午11點至下午2點、下午5點至晚間9點，周日公休

售價：番茄半筋半肉拉麵140元、

紅燒三合一拉麵140元、清燉半

筋半肉拉麵140元

(中國時報)

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