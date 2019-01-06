黃金泡菜湯底 酸而不膩口

2019年01月06日 01:10 中國時報 張朝欣 ）

雲林北港鎮「天天小館」的濃厚元氣拉麵，以自製黃金泡菜與味噌做為湯底，加上叉燒肉、鮮蝦、魚板、竹輪及蛋花與玉米粒，湯頭濃厚配料豐富，搭配口感Q彈的汕頭麵條，一碗吃下就有滿滿元氣，是當地的超人氣拉麵店。

「天天小館」負責人蔡宗憲本身是粵菜料理師傅，店內菜色以廣東菜為主，結合台式、泰式、日式風，口味多元，因廣東汕頭乾麵與湯麵相當受歡迎，為迎合顧客需求，便以汕頭麵條推出味噌、黃金泡菜、濃厚元氣3種拉麵。

蔡宗憲說，濃厚元氣拉麵原是家人獨享，下午店休或晚上打烊後，把味噌拉麵與黃金泡菜拉麵加在一起，做成自家中餐、晚餐，每次吃完，妻子、女兒都覺得元氣滿滿，便取名濃厚元氣拉麵放在菜單上，推出後果然大受歡迎。

濃厚元氣拉麵使用自家醃製且不加防腐劑的黃金泡菜做為湯底，加上味噌後湯頭濃郁帶點微酸，每天吃也不膩，為均衡營養，還添加叉燒肉、鮮蝦、魚板、竹輪、蛋花與玉米粒，手工汕頭麵條Q彈且份量十足，讓顧客吃出美味與飽足感，還常有客人吃完拉麵後，另外買黃金泡菜回家享用。

地址：雲林縣北港鎮公園路61號

電話：（05）7823546

營業時間：上午11點至下午2點、下午5點至晚間8點，不定期公休

售價：濃厚元氣拉麵80元、黃金泡菜拉麵75元、味噌拉麵70元

(中國時報)