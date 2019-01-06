千人大圍爐 逾百桌宴弱勢

2019年01月06日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

農曆春節將至，新北市政府社會局、東森得易購公司、莊敬高職5日舉辦千人圍爐活動，席開百餘桌宴請千名低收入戶、弱勢民眾，新北市長侯友宜提前抵達現場感謝師生及企業界的愛心，讓弱勢感受社會溫暖。

侯友宜表示，感謝東森得易購響應新北市政府「幸福滿屋，實物銀行」，本著取之社會、用於社會的企業理念，舉辦千人圍爐活動，另外結合莊敬高職師生，將這樣的善行義舉向下扎根，讓學生感受助人快樂和達到學以致用的教育精神。

推動多元社福服務

侯友宜期盼，社會各界一起參與及投入「幸福滿屋，實物銀行」方案，讓愛心持續散播，推動更多元的社會福利服務，照顧更多需要關懷的家庭。

值得一提，莊敬高職各專業科系師生發揮所長，由餐飲科學生協助餐食準備及宴會內外場服務，美容科學生進行義剪、人體彩繪及美甲服務，表演藝術科的同學協助規畫表演節目，影視科學生負責燈光音響等設備，幼保科則協助照顧年幼小孩，讓家長更安心體驗活動。

有吃有拿備感溫馨

社會局則協助媒合南山福德宮和家樂福，準備450份福袋，福袋內容包含白米、麵條、餅乾、肥皂、衛生紙等民生物資，與東森得易購準備的1200床暖冬羊毛被，讓弱勢家庭有吃有拿備感溫暖。

東森得易購董事長王令麟表示，歲末年終，家家戶戶忙著辦年貨，準備過年，一想到有些窮困的家庭或獨居老人，卻連一餐都無法獲得溫飽，心情就特別沈重，帶領團隊付出實際行動，主動與社會局聯絡，邀請弱勢家庭一同圍爐，希望他們暖暖過個幸福年。

(中國時報)