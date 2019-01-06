王惠美開源節流 盯緊經費

彰化縣長王惠美上任兩周，宣布力行「開源節流」方針，要各局處把錢花在刀口上。 （謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣債台高築，彰化縣長王惠美5日表示，過去幾年年度總預算約在420至430億元間，今年度卻大幅拉高到500億元，照這樣花下去，明年度總經費恐怕編不出來，她將力行「開源節流」政策，大力調整今年經費執行方向，該花的才花、該省的就要省。

將盡快重新分配

王惠美昨在出席活動時指出，經就職2周清查、檢視縣府財政後發現，目前帳目上看的見舉債約261億元，看不見約有150億元，合計債務已超過400億元；她接受財主單位的專業建議，將力行「開源節流」政策，盡快重新檢討，把財政好好分配，也請縣民給縣府團隊時間調整。

先從內部費用檢討

縣府財政處長陳燕慧表示，地方政府財政拮据是長期結構性問題，彰化縣今年度的經費編列，主要是因社福支出導致舉債增加，不像一次性的經濟支出，如興建工程還可活絡經濟，社福預算編下去就回不去了；各縣市都在努力減債，僅彰化縣還在成長，前2年出售多筆財產收入，勉強紓緩財政短絀困境，若今年收入進不來，明年總經費編列確實有困難。

陳燕慧說，初步將先從內部人事和活動業務費用進行檢討，財政單位將會請各局處盤整檢視經費運用情形，再做通盤討論後，向縣長報告，如何節流、刪減方向尚未定案；在「開源」有限下，重點會先教育各局處改變觀念，用最少的錢把事情做好，或整合資源跨局處合辦活動。

(中國時報)

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