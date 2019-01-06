讚 茶王同獲嘉義縣市長頒獎

2019年01月06日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣阿里山茶葉生產合作社5日上午頒獎給冬季優良茶競賽暨第7屆海峽兩岸茶文化季春、秋茶王擂台賽獲獎得主，兩岸春、秋茶王郭雅淳和林思翰同時獲得嘉義縣長翁章梁及嘉義市長黃敏惠頒獎鼓勵，相當光榮。

今年合作社冬季高海拔優良茶競賽入圍比例50.74％，竹崎茶農劉嘉謨勇奪特等獎，林思翰頭等一獎，5日上午結合兩岸茶文化季春、秋茶王擂台賽在中埔鄉合作社門市舉行頒獎，翁章梁、黃敏惠、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志等人都到場致意。

將台灣茶傳播給世界

榮獲特等獎殊榮的劉嘉謨感動表示，自己種茶將近40年首次得到特等獎，因為各家茶農的茶都很優秀，得到特等獎很不簡單。囊括春季茶王及冬茶頭等獎的郭雅淳，是合作社祕書，到合作社工作後慢慢學習種茶、製茶技術，至今僅6年半就有此成績，相當不容易。年僅21歲的林思翰更是得到冬茶頭等一及秋茶擂台賽茶王，高中畢業就回家中茶廠工作的他，現在最大的目標就是將台灣茶傳播給世界。

阿里山茶葉生產合作社理事主席林育丞說，兩岸茶王擂台賽已連辦7屆，參賽點數逐年增加，對茶農是另一種挑戰與自我肯定。

嘉義縣長翁章梁指出，阿里山茶葉生產合作社的冬茶評鑑是業界大事，參賽茶農只要得獎，茶葉價格跟著水漲船高，全國出產高山茶的地區並不多，阿里山高山茶在國內或日本市場，都有很高的評價，而今年合作社特別推出一條龍活動，將各級得獎茶葉統一包裝，方便消費者選購。

阿里山茶是絕佳品牌

嘉義市長黃敏惠也說，喝茶就要來嘉義找阿里山高山烏龍茶，雖然阿里山地區非嘉義市的轄區，但嘉義市就位在大嘉義地區茶業的集散地，「百大品牌拚經濟、百種幸福在嘉義」，阿里山茶是嘉義的絕佳品牌，能夠喝到嘉義阿里山茶是無限的幸福。

(中國時報)