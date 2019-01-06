和平公園建活動中心 居民抗議

屏東市和平公園將興建「中正里及華山里社區活動中心」，附近里民認為將減少綠地、影響交通，向屏東縣議員蔣月惠（中）陳情，到場舉白布條抗議。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東市和平公園將興建「中正里及華山里社區活動中心」，附近里民認為公所事前未和地方溝通，水泥建築將減少綠地，向屏東縣議員蔣月惠陳情，5日上午到場舉白布條抗議。市公所回應，蓋里活動中心是社區需求，一切合法，會持續溝通。

占地72坪 去年11月動土

屏東市公所預計在和平公園興建活動中心，占地72.6坪、2層樓高，總經費1424萬元，11月初舉行動土典禮。附近里民在圍籬圍起後才發現事態不妙，因為中心就在公園綠地上，因此組成「屏東和平公園護綠聯盟」，與市公所召開協商會議。

護綠聯盟 要求公所協商

里民認為，現在綠地已愈來愈少，為何要犧牲綠地將活動中心蓋在公園內？何況預定地周邊都是住宅區，建成後將影響周邊交通。動土前完全未和地方協調，里民完全不知情，沒有任何公民參與的機會，因此堅決反對。

里民向蔣月惠陳情，5日到現場抗議。聯盟代表陳品君表示，聯盟並非反對興建活動中心，而是反對蓋在公園上；和平公園是附近居民重要的運動休閒空間，周邊已有社服館和長青中心，再多出活動中心除了減少綠地，也會影響交通。

市公所主任祕書李英宗表示，公園依法就可蓋社區活動中心，此活動中心是應里民需求規畫興建，過程完全合法，土地由縣府同意使用，經費及建照均已核准。部分居民有不同意見，公所會再進行溝通協調。

(中國時報)

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