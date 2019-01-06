何志偉音樂會 展現勝選氣勢

民進黨北市立委補選候選人何志偉（右）5日在士林前港公園舉行音樂晚會，壓軸進場時與支持民眾握手致意。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

相較選戰對手找來「大咖」助陣，民進黨北市立委補選候選人何志偉主打「支持者就是我的大咖」，5日晚上在士林區前港公園舉辦音樂會，邀請藝人黃西田、甲子慧輪番演唱，現場凍蒜聲不斷，對於民調領先，何志偉謙稱，自己會一步一腳印，繼續拚下去。

「拚出新經濟、打造好生活！」立委補選將於27日登場，相較於國民黨陳炳甫找來黨內中央委員連勝文、立委蔣萬安拉抬聲勢，無黨籍陳思宇則有台北市長柯文哲助陣，何志偉並沒有大咖立挺，但何表示，自己堅持一步一腳印，聆聽基層聲音，不打負面選戰，更藉機向支持者溫情喊話：「你們就是我的大咖，拜託大家支持！」

何志偉昨舉辦晚會，有別於一般傳統造勢，活動以音樂會形式進行，展現新世代政治氛圍，藝人黃西田、甲子慧接力演唱，不少民眾全家總動員參與。何志偉約在晚間8時現身，一出場即獲得大批支持者歡迎，高呼「凍蒜！凍蒜」、「一定要贏！」，他也在台上重申「拚經濟、好生活」的選舉主軸，展現勝選氣勢。

另外，選戰進入白熱化，對於自己民調高居第一，何志偉謙稱，民調起起伏伏，會做參考，但不管哪一名，都要一起努力；至於對手陳思宇頻打柯P牌，支持度似乎有回升趨勢，何強調，每一天就是好好聆聽，把政績、政見講清楚，才有辦法贏得認同。

(中國時報)

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