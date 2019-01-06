老屋變民宿 飽覽大溪美景

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園大溪老城區首家民宿「大溪老城四季行館」5日開幕營運，觀光旅遊局表示，大溪老城四季行館前身是一家木器工廠，鄰近著名的天祥戲院、打鐵店、家具行等特色店家，民眾在本月15日前、每日前3名電話訂房成功者，可享有房價5折、再折500元及好禮優惠。

大溪老城區2012年榮獲全台10大觀光小城之首，桃園市政府2018年4月中開放大溪老城區申設民宿，去年底順利輔導首家民宿「大溪老城四季行館」申請通過，5日正式開幕。

觀旅局表示，大溪老城四季行館共有5間房間，座落在中央路，街道兩旁有著名的特色店家，民宿後方能一覽大漢溪及崁津大橋美景，民宿外牆特別採用鄉村復古高低磚頭，內部房間電視牆也使用了黑、白、黃等不同顏色的文化風格石材，浴室則以馬賽克、工業主義風格及木紋磚等不同風格磁磚呈現，希望能提供入住旅客一個舒適、放鬆的空間。

觀旅局說，大溪老城區內有很多具歷史的特色老屋，但受限於沒有使用執照無法提出民宿申請，這次市府特別針對老屋經營民宿輔導，希望讓這類於老城區中的古宅有機會申請民宿，在大溪第二個取得民宿登記證的「新南12文創商行」則是老城區中老屋再生民宿的首例，特別將既有的空間挪出2個房間作客房使用。

新南12文創商行的主人為了讓這棟3進3落的古宅重現當年的風貌，空間內除了販售各式文創商品小物，還有用餐空間及「天井逅書」獨立書店，餐點甚至是當時嫁來大溪的日籍婦女近藤香子運用大溪當地食材所研發的日式定食，兼具地方特色及異國風味，觀旅局未來也會研擬大溪夜間觀光，讓遊客體驗到更多大溪的美。

(中國時報)

何志偉音樂會 展現勝選氣勢 百年老屋遭祝融 地方惋惜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。