老屋變民宿 飽覽大溪美景

2019年01月06日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園大溪老城區首家民宿「大溪老城四季行館」5日開幕營運，觀光旅遊局表示，大溪老城四季行館前身是一家木器工廠，鄰近著名的天祥戲院、打鐵店、家具行等特色店家，民眾在本月15日前、每日前3名電話訂房成功者，可享有房價5折、再折500元及好禮優惠。

大溪老城區2012年榮獲全台10大觀光小城之首，桃園市政府2018年4月中開放大溪老城區申設民宿，去年底順利輔導首家民宿「大溪老城四季行館」申請通過，5日正式開幕。

觀旅局表示，大溪老城四季行館共有5間房間，座落在中央路，街道兩旁有著名的特色店家，民宿後方能一覽大漢溪及崁津大橋美景，民宿外牆特別採用鄉村復古高低磚頭，內部房間電視牆也使用了黑、白、黃等不同顏色的文化風格石材，浴室則以馬賽克、工業主義風格及木紋磚等不同風格磁磚呈現，希望能提供入住旅客一個舒適、放鬆的空間。

觀旅局說，大溪老城區內有很多具歷史的特色老屋，但受限於沒有使用執照無法提出民宿申請，這次市府特別針對老屋經營民宿輔導，希望讓這類於老城區中的古宅有機會申請民宿，在大溪第二個取得民宿登記證的「新南12文創商行」則是老城區中老屋再生民宿的首例，特別將既有的空間挪出2個房間作客房使用。

新南12文創商行的主人為了讓這棟3進3落的古宅重現當年的風貌，空間內除了販售各式文創商品小物，還有用餐空間及「天井逅書」獨立書店，餐點甚至是當時嫁來大溪的日籍婦女近藤香子運用大溪當地食材所研發的日式定食，兼具地方特色及異國風味，觀旅局未來也會研擬大溪夜間觀光，讓遊客體驗到更多大溪的美。

(中國時報)