百年老屋遭祝融 地方惋惜

2019年01月06日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化市公園路4日深夜發生大火，燒毀日據時期「南郭郡守官舍群」其中2棟，所幸消防局迅速撲滅火勢，未再波及已被列入縣定古蹟的5號、5-1號建築；許多地方人士聞訊紛紛惋惜，彰化市長林世賢更呼籲縣府加強官舍群的活化管理，或移交市公所，將結合民間共同維護、營運。

1920年間興建的南郭郡守宿舍群，全木造建築、作為日本官員宿舍，後來也曾是教育處督學與科長宿舍，南郭國小資優班教師陳宥妤、吳嘉明，近年帶領學生走出學校，走進官舍群進行田野調查，並認養2間舊宿舍作為展場及教室使用。

陳宥妤說，原本5日有9名弱勢學童將在此上課，如今受限火場管制鑑識調查、又斷電、只能被迫取消。百年老屋被燒毀，師生全都感嘆真的很可惜！

FB粉專「南郭郡守官舍」5日凌晨PO文表示「平安」，指官舍9號、10號因大火嚴重毀損，正後方營運中的7號、8號，與已列入縣定古蹟的5號和5-1號都安全無虞；呼籲大眾「共同討論並正視老房子所面臨的嚴峻問題，一起思量守護大家重要的記憶與文化。」

林世賢指出，過去縣議員任內曾多次提案，建議將官舍群列入文化資產歷史景觀區，進行整體活化，才會更有價值，呼籲縣府正視、加強管理維護工作，或將管理權移轉給公所，結合在地文史工作者合力營運，作為故事館、親子館等都很適合。

(中國時報)