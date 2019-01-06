傳謝龍介將角逐立委補選

2019年01月06日 04:10 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

爭取民進黨台南市第二選區立委補選提名的郭國文5日先指國民黨市議員謝龍介已遷戶籍到第二選區，將代表國民黨參加立委補選，再質疑退出民進黨的台南市議長郭信良在議長選舉中與謝龍介交換條件以換取國民黨議員支持，流彈還打到同黨競爭對手陳筱諭母親、前市議員郭秀珠。郭信良及陳筱諭則反批郭在勞動部次長任內力推一例一休，造成天怒人怨，讓民進黨2018年縣市長選舉慘敗。

郭國文表示，他合理懷疑謝龍介和郭信良談好條件，謝龍介與國民黨議員支持郭信良當選議長，謝龍介參選第二選區立委補選，不與陳亭妃同區競爭2020立委席次。

郭信良發表聲明表示，郭國文再一次意圖撕裂民進黨，讓他這個老民進黨員心痛又難過，他要求郭國文不要意圖用抹黑手法影射傷害別人，來墊高自己的聲望，市長初選用抹黑攻擊這招，已經讓黃偉哲市長發道歉函向陳亭妃立委致歉，今天又企圖用同樣手法爭取提名。

爭取民進黨立委補選提名的陳筱諭則表示，謝龍介要到第二選區參選立委補選是不是假消息，她不評論，但她奉勸黨內競選對手，現在一副好像已經獲得民進黨提名的態勢，這是不尊重黨內提名的民主機制和支持者改革的強烈意志。

陳筱諭表示，與其猜測敵營對手是誰，不如展現改革決心，好好向選民說明一例一休怎會修得天怒人怨。郭信良也說，郭國文擔任勞動部次長時力推的一例一休修法，已經讓民進黨吞下縣市長選舉大輸的惡果，如果讓郭國文進入立法院，不知會不會又提出讓民進黨失去民意的法案。

至於謝龍介是否投入第二選區立委補選，國民黨中央組織經營部副主任莊占魁表示，國民黨的人選仍在評估中，該黨會推出人選角逐第二選區立委補選。

(中國時報)