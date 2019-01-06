前鎮高中天文台 看得見月球地貌

前鎮高中教育天文台18吋蓋賽格林反射式望遠鏡為主鏡，能觀測行星、月球地貌。（李義翻攝）

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中國時報
／高雄報導

籌畫多年，前鎮高中教育天文台終於啟用，這座南台灣口徑最大的天文台，以18吋蓋賽格林反射式望遠鏡為主鏡，能觀測行星、月球地貌。

前鎮高中經營天文教育特色20餘年，於2012年計畫興建奮發樓之際，許下設立天文台之理想，以期為天文教育持續深耕與推廣，並能成為中學生鑽研天文科學之助力，經多年努力與歷任鈞長支持及協助，前鎮教育天文台CEO22.6於2018年興建完成開始測試。

前鎮教育天文台以18吋蓋賽格林反射式望遠鏡為主鏡，為目前南台灣口徑最大的天文台，以期無論在行星、月球地貌、或星雲星團等暗天體的觀測上可以獲得更高的解析度。

地球科學老師黃翊展表示，天文台的設立除了可鼓勵學生進行天文與科學的專題研究，更希望能夠因為精良的觀測設備開啟學生的學習視野與經驗，以及對宇宙天體探索的好奇和興趣。

校長夏日新表示，透過望遠鏡實作觀測培養科學知識與形塑理性求知的態度。在即將實施的108課綱課程中除了將天文台融入部定必修地球科學課程之外，前鎮高中更開設「星空騎士-天文攝影專題」選修課，從攝影切入天文觀測的科學學習領域，以期從天文出發，培養下一代具有美感、理性與實事求是的內涵。

教育局副局長陳佩汝主持揭幕表示，期待前鎮高中天文館啟用後，協助中學天文教育跟天文專題、推動社區天文教育的推廣，同時開放教師研習，跨校教師聯盟，讓學習天文就傱前鎮高中開始。

(中國時報)

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