陳炳甫合體蔣萬安 力求突圍

2019年01月06日 04:10 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

立委補選在即，根據《美麗島電子報》針對北市士林、大同選區所做的最新民調，民進黨候選人何志偉支持度28.3％遙遙領先藍、白對手陳炳甫（18.8％）、陳思宇（10.3％）。雙陳5日不約而同各自找來立委蔣萬安、市長柯文哲助陣，盼藉著大咖的人氣，將差距追近。

陳炳甫昨在蔣萬安、黨籍議員汪志冰、張斯綱陪同下，一起赴士林區「雨農山莊」拜票。行程中，蔣萬安以「最好的兄弟」稱呼陳炳甫，還強調「民進黨做的爛透了，政策反覆，國民黨能否重新站起來，就看這一席！」

蔣萬安直言，民進黨政府在年金改革、能源政策、一例一休等政策，都接連引發爭議，不但政策反覆，很多法案都強行硬幹，此次立委補選，國民黨一定要拿下這席。

至於民調暫時屈居第二，陳炳甫則表示，補選投票率僅3、4成，因此民調跟實際補選投票行為可能會有些脫鉤，但這個數字仍值得警惕。

而目前選情落後的陳思宇，昨天則與柯文哲在永樂市場舉辦簽名會，對於民調落後，柯強調，從韓國瑜案例就讓大家知道說，推翻了很多過去（選舉、政治）的經驗，台灣變成海嘯政治後，一切都變得越來越不確定，沒到開票結束，就是盡力、do our best，且難道看了民調數字，就什麼事都不做嗎，這樣很奇怪。

(中國時報)