讓社區有特色 最高補助50萬

2019年01月06日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市文化局推動社區總體營造，將在觀音、大園、大溪、龍潭、新屋區公所及新住民文化會館舉辦說明會，讓過去缺乏相關經驗的社區、社群、個人更了解社區工作，說明會還有多局處與會，歡迎民眾參加。

文化局表示，說明會將從8日至18日於各地方舉辦，過去如越配權益促進協會舉辦各式活動、課程，讓新住民更快融入台灣社會，或是去年地景藝術節中壢展區的「家的椅子，我的位置」展品，就是由各社區串連，一起完成展品。此外如「小檜溪社區發展協會」，則是利用讀書會、社區劇場，串起家的情感，強調社區在地老化的功能。文化局補充，這些成功的社區總體營造個案，讓社區活化，功能也更強。

說明會中，將聯合跨局處說明相關補助計畫要點，也讓缺乏經驗的團體、個人，更清楚了解參與社區工作的方式。文化局指出，如農村生態有農村再造補助，都會型公寓大廈則可以申請建築修繕的補助，環境景觀的營造，可利用可食地景、低碳家園計畫申請補助等等。

以文化局為例，補助對象有個人、團體組織，類型則分為自主、平台型，自主型中，個人上限為15萬元，團體則是25萬元，平台型每案則是50萬元，但因是文化部補助款，需依文化部相關規定辦理。民眾若有興趣，可至說明會網站報名：https://goo.gl/4gBBTK。

(中國時報)