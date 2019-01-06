花博屏東周 蔥寶蔥娃喜登場

可愛的屏東縣吉祥物「蔥寶」，6日至10日將在台中花博園區與遊客相見歡。（圖／台中市府提供）

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中國時報
／台中報導

台中花博入園人數突破300萬人，台中市政府推出「縣市周」活動，邀各縣市民眾利用縣市周期間優惠入園，7日起至11日為「屏東周」，屏東縣民眾憑身分證明文件，可享全票半價優惠，即每人175元，屏東縣吉祥物「蔥寶、蔥娃」6日將在花博外埔園區、后里馬場園區、后里森林園區現身。

市府新聞局邀全國民眾一睹台中花博的魅力，各國及各縣市吉祥物也力拚城市交流，繼日本千葉縣吉祥物「千葉君」、高雄市政府農業局吉祥物「高通通」到外埔園區，屏東縣吉祥物「蔥寶、蔥娃」6日將和花博吉祥物石虎家族「樂虎」姊姊在外埔園區相見歡。

蔥寶、蔥娃是以屏東名列台灣4大名泉的四重溪溫泉，及當地農特產洋蔥為靈感而產生，為屏東縣農特產及觀光行銷大使。

屏東縣政府表示，「2019台灣燈會」將於2月19日至3月3日在屏東舉辦，燈會有大鵬灣燈區、屏東燈區及東港燈區等3大燈區，以東港鮪魚為主燈形象，傳達在地特色及滿載豐收吉兆，到花博也為「2019台灣燈會」宣傳。

花博除縣市周優惠，自1月1日起，台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童均可免費參觀花博，各園區設有「台中市民專用通道」，只要出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識有效證件，即可免費入園。

(中國時報)

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