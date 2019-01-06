首間社區時間銀行 服務換商品

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中國時報
／高雄報導

用勞務換商品！中山大學公共事務管理研究所與高雄前鎮區路中廟社區攜手合作，創建高雄第1家「社區時間銀行」，並開辦首間實體的「時間商店」，提倡居民積極參與公共事務，強調社區「共作與共享」精神，希望讓原本屬於無償奉獻的志願服務，能有更多元的運作機制，促進社區經濟流通。

中山大學公事所長郭瑞坤指出，「社區時間銀行」的運作方式，是透過社區居民利用個人專業與技能、或可服務的時間，參與公共服務、幫助鄰居或彼此互助，換取「時分券（時間貨幣）」在社區內流通使用，進而凝聚活絡社區情感。

郭表示，時分券面額以「10、30、60」分為主，比方說像是國小學童替鄰居倒6次垃圾，獲得對方給予的60分券，再利用這60分券去換取「社區商店」的3把無毒蔬菜，商店主人再拿60分券去社區美容院換得洗頭服務，美容院老闆娘再使用時分券，換得其他的物品或服務。

「時間銀行重視每個服務或專業技能的價值！」郭強調，服務無分貴賤，無論居民提供的服務或物品為何，只要買賣雙方基於信任基礎所進行的交換，其價值都是相等且可流通的。

公事所師生團隊與社區志工去年4月起不斷透過多場社區會議討論，教師經由課程說明、培力工作坊及民眾暨商家推廣說明會等，協助建立社區時間銀行機制，並且設計發行「時分券」，目前已在路中廟社區推動發放，鼓勵民眾共同參與。

(中國時報)

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