沙灣世紀風華 重現基隆歷史

2019年01月06日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市文化局為推廣「大基隆歷史場景再現整合計畫」，5日於中正區公所舉行「沙灣世紀風華」紀錄片首映記者會，市長林右昌與文化局長陳靜萍特別邀請到片中耆老、在地文工作者及團隊，與民眾一同欣賞關於基隆的在地故事，共同展望基隆的文化新頁。

文化局表示，這部全長36分鐘的「沙灣世紀風華」紀錄片，是文化部補助「大基隆歷史場景再現整合計畫」子計畫之一，正片分「航現大雞籠」、「沙灣大黃金年代」、「大沙灣小移民」3個主題，並有5段延伸閱讀影片。

片中多位耆老見證了沙灣的遞嬗與風華，如二戰結束後12歲就在碼頭工作的林讚盛、見證港灣變化的港務局前資深副理莊耀輝、韓戰爆發時無法返鄉的韓籍人士金妙蓮、百歲眷村耆老詹哲曼、躲避文革來台落地生根，創立亨利幼稚園的王榮和神父。

「很感動！」林右昌說，大沙灣地區是「大基隆歷史場景再現計畫」中重要地點，也是基隆發展起始，市府除進行歷史建物遺構修復、歷史場景再現外，藉文史採集，訪談地方耆老拍攝紀錄片，後續將AR與VR技術結合實體，重現歷史場景，要讓市民瞭解基隆歷史發展軌跡，帶給下一代更清楚的城市發展脈絡。

文化局補充，未來還有2場播映會，分別是12日下午1時30分在中砂里民活動中心，以及19日下午1時30分在文化中心第一會議室，一樣會邀請片中受訪耆老、在地團隊參與映後座談，分享不同世代眼中的基隆。活動結束後，影片將於Youtube播放。

(中國時報)