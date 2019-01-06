林智堅化身導遊 直播拚觀光

2019年01月06日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市政府推出擴大加碼國旅暖冬補助方案，與近50家在地美食小吃合作，配合國旅補助祭出美食優惠，希望吸引全台民眾參加「來去新竹住1晚暖冬版」，市長林智堅5日更開直播化身旅遊節目主持人，為臉友導覽如何玩新竹。

市長林智堅指出，中央推出暖冬旅遊專案，預估可創造55億元的觀光效益，地方政府也要一起拚旅遊經濟，因此他特別在臉書開直播，帶臉友跨縣市玩新竹。

「小智1日私房景點」首站先到新竹縣寶山鄉「桔滿緣休閒農場」摘橘子，林智堅並在鏡頭前跟民眾分享橘子小知識，他也大力推薦網友一定要趁橘子季來新竹縣市，體驗親手採橘的樂趣。隨後他到竹市城隍廟旁知名百年老店郭家潤餅朝聖，之後在幕僚推薦下，也到竹市年輕人最愛的人氣手搖飲「河堤上的貓」，嘗試了店內招牌人氣飲料「咪咕嚕嚕」與「玉荷冰茶」。

直播最後，林智堅帶著臉友入住護城河畔「迎曦飯店」，來到位於高樓層客房俯視護城河第1排美景，護城河、幸福廣場、新竹美術館與州廳盡收眼底。

市府指出，此次配合國旅暖冬補助，新竹市也另外推出「來去新竹住1晚暖冬版」，除了44家旅館業者加入補助，市府也號召近50家在地美食，只要出示旅館業之住宿證明，即可享有活動商家的優惠方案，讓來新竹市旅遊的朋友盡情享受新竹在地美食。詳可洽城市行銷處官網。

(中國時報)