遭取消低收入戶補助 癌母求援

2019年01月06日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

還記得4年前的「夜市傳單男孩」嗎？那位瞞著癌母到夜市發傳單卻受風寒病倒的黃姓小男孩，1年後換肝手術失敗病故。他的媽媽謝女靠著低收入戶補助，繼續抱病撫養3女，卻在去年底遭台南市社會局取消低收入戶資格，連房租都繳不出來，她無奈向友人求援，社會局表示將派員訪視，設法幫助謝女。

謝女的兒子在2014年頂著寒風在花園夜市發傳單扛家計，被稱為「夜市傳單男孩」，當時只有17歲的黃男，因天生嚴重肝病，身形瘦小，他才打工兩天就不堪負荷病倒住院。當時前台南市長賴清德一度到醫院關心病情，黃男仍在1年後的換肝手術中宣告失敗，不幸病故。

謝女在兒子身故後還需堅強撐起家計，單親的她只能靠著低收入補助獨自撫養3個女兒，大女兒去年與男友未婚生女，男方卻在女嬰出生後離去，撫養重擔又落在謝女身上，她原本就有子宮頸癌追蹤治療中，最近就醫竟檢查出右腦萎縮，無法正常工作。

屋漏偏逢連夜雨，台南市社會局去年底清查，認為謝家剛出生外孫女的生父有職業，需將他的所得列入計算，因此取消謝家低收入戶資格，謝女全靠低收入戶資格補助維持生計，失去補助津貼的她立即面臨房租問題，急得向外界求援。

台南市社會局表示，謝家大女兒懷孕時，社工到家訪視，兩人住一起，判定男方可負擔家計，但女嬰出生後尚未家訪，社會局表示最近會再派員訪查，如女嬰的生父果真未盡撫養責任，會依個案情況作排除，恢復謝家低收入戶資格。

(中國時報)