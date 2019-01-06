棄律師從警 陳宗彥挑戰自己

四維派出所實習所長陳宗彥律師高考及格，但認為警察工作較有挑戰性，決定從警。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導
八德派出所實習所長黃世丞，原本想當老師，但認為警察工作可維持社會治安，因此決定從警。（賴佑維攝）

八德警分局近日有5名實習所長報到，其中四維所實習所長陳宗彥一度是文化大學籃球隊成員，改念法律系後，還律師高考及格，但他仍決定從警。此外八德所實習所長黃世丞則是教育系畢業，也決定放棄老師生涯，投入警察工作。

高達195公分的陳宗彥曾是文化大學籃球隊成員，但認為籃球路不好走，大二降轉改讀法律系。他說自己以前不愛讀書，發現法律接近社會現實面，老師上課就像在講鄉土劇一樣有趣，決定改讀法律系，不斷苦讀後，成功通過律師高考，但同時報考警察特考班的陳宗彥，也順利錄取，陳宗彥決定放棄律師之路，想成為挑戰性十足的警察。

陳宗彥說，當時考過的是警員班，受訓過程自己又考過警官班。他說，警官班放榜時，已在台中第6分局接受實務訓練，即將成為正式員警。放榜後再度回到學校受訓，目前擔任實習所長。

黃世丞則是畢業於教育系，也考上教育研究所。但黃世丞認為，老師受到少子化衝擊，警察工作能維護治安，決定報考警察三等特考。他說，過去從沒想過當警察，未來則是想要朝交通專長前進。黃世丞表示，當車禍意外發生時，民眾都想了解肇事原因，而藉由自己的專業，幫民眾釐清事故，相當有成就感。

(中國時報)

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