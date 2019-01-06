挨批空品不佳 市府啟動應變機制

2019年01月06日 04:10 中國時報 張妍溱 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市5日空氣品質依舊不佳，10多個測站都達橘色等級，網友諷「台中市變仙境了？」台中巿第5選區立委補選綠營候選人王義川表示，這2天空品不佳，新市府團隊選前消費空汙，選後神隱迴避。市府新聞局則回應，市府絕不迴避，已啟動預警應變機制，台中火力發電廠也配合降載。

王義川說，市長選舉時，盧秀燕陣營主張「市長換人，空氣換新」，面對這幾天的空汙，市府應向市民說明解決方法，而盧市長神隱在雲霧中，環保局竟複製貼上，昔日盧團隊批評前龍市府時的回應，顯然新市府團隊沒提出解決方案。

王義川指出，林佳龍執政時期，盧秀燕誤導大眾抨擊火力發電廠「火力全開」導致空汙嚴重，但近期火力發電廠10部機組僅5部機組運作，空品仍舊不佳，盧團隊的說法不攻自破，應向市民道歉。

台中市新聞局長吳皇昇表示，新市府團隊上任後，正面面對空汙，除嚴密監控空品，針對固定、逸散、移動汙染源進行監測管制，並主動公開空品資訊，致力空品逐漸改善的各項機制。

吳皇昇強調，這波空汙，市府已啟動預警應變機制，中火也因降載、歲修而有5座機組停機未發電，並通知前30大工廠自主降載、前100大工地加強周邊道路洗掃，加強稽查工廠汙染及營建工地揚塵逸散查處。

台中市環保局則表示，台中市連日環境風場以偏東北風為主，風速偏弱，西半部地區擴散條件轉差，導致汙染物累積，影響空氣品質。

(中國時報)