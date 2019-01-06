街舞城市捍衛戰 蔡英文為嘉義隊加油

2019年01月06日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市5日晚上舉行街舞城市捍衛賽，由嘉義築夢者對上紐約冠軍隊，有超過4000名觀眾買票進場，受立委蔡易餘的邀請，蔡英文總統也特地到場為嘉義隊加油，因到場時比賽已開始，觀看了約30分鐘後，在短短5分鐘休息時間上台致詞，僅表示為嘉義隊加油後離開現場。

蔡易餘透露，因蔡英文處理非洲豬瘟防疫忙得不可開交，直至賽前一天才確定到場為嘉義隊加油，顯示其對街舞文化的支持。蔡英文原訂昨晚7點10分左右到場，因事延遲約8點左右進到場地，觀看了30分鐘左右的比賽，在中場時間上台致詞。

蔡英文表示，這是街舞史上重要的battle，要讓嘉義成為B-BOY文化的首都，歡迎紐約隊外，更要為築夢者加油，讓他們看到嘉義的厲害，也看到台灣人的志氣，未來要讓嘉義發展成街舞首都，也為嘉義隊打氣。

此國際性賽事由嘉義市政府與扶輪社首度共同主辦，用街舞活動串連「無毒有舞」的主題，宣揚校園反毒的理念。嘉義市長黃敏惠也說，嘉義市有「築夢者」這麼棒的團隊，市府樂見其成，未來將把嘉義市打造成全國的街舞基地，讓嘉義成為台灣甚至世界的街舞首都，就像讓像國際管樂節一樣，一年比一年盛大，國際參賽隊伍一年比一年多，成為嘉義最具特色的節慶活動之一。

(中國時報)