婦人遇網路假美軍詐騙 巡警苦勸

2019年01月06日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

年過半百的單身、獨居李姓婦人日前帶著3600元美金到銀行欲匯往境外帳戶，銀行通報後，新興警分局中正三所發現又是一起「假美軍、真詐騙」的案件，經過苦口婆心勸告，李婦才終於相信遇到網路詐騙，保住血汗錢。

中正三所巡邏警組巡佐陳東海、警員林鈺祥3日下午2時許執行巡邏勤務，接獲銀行通報，指有婦女帶著3600元美金（折合新台幣約11萬餘元）準備匯往境外指定帳戶，詢問對方是匯給家人嗎？李婦僅說是朋友，其餘便不願多說。

警方接手處理後，李婦透露，2個月前經由臉書交友認識自稱美國駐葉門維和部隊的軍官，對方因執勤需要，要將情資及一筆百萬元美元的退休金包裹寄給她保管，後來又通知她包裹被台灣海關扣留，必須由他本人來台領取。

對方表示，因最近有2個禮拜的假期，可來台灣與她見面並領取包裹，但美軍的薪水是一年領取一次，於是請她代墊機票錢，先匯款3600元美金。李婦對這說詞深信不疑，即使警方強調已接獲多起類似詐騙，她還是幫對方說情。

警方不得已只好告知，因為她要匯往國外的指定帳戶時已被列為警示帳戶，並苦口婆心勸說這是網路詐騙，不要輕易匯款，李婦最後才終於相信被騙。警方呼籲，類似詐騙層出不窮，一但錢匯出去就難以追回，切勿上當。

(中國時報)