黑衣人突闖入 狠砸娃娃機

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中國時報
／台中報導

台中市龍井區東海商圈內一家夾娃娃機店，5日凌晨突然衝進一群黑衣人、手持棍棒就是一通亂砸，前後過程不到1分鐘，緊接著，鄰近的西屯區工業區也傳出檳榔攤遭砸，檳榔攤業者徐男與鄭女遭圍毆，警方趕到，只見現場一片狼藉，經調閱監視器，已追緝其中4嫌到案。

這起事件發生在4日凌晨12點多，當地正準備收攤的攤商表示，當時只見2部車停在夾娃娃機店門口，車上衝出3名手持棍棒的黑衣人，衝入店內就是一通亂砸，23台機台中有21台的玻璃、機器嚴重破裂與損壞，之後2部車揚長而去。

警方獲報趕到現場，只見夾娃娃機店內一片狼藉，隔沒幾分鐘，鄰近的工業區38路某檳榔攤也傳出被砸，30台機器有14台玻璃破裂。烏日警方調閱監視器，初步鎖定2部車、共8人涉案，且2家店被砸為同一幫人所為，這批人可能也涉及日前西屯區一起檳榔攤被砸案。

警方調查，被砸的檳榔攤、夾娃娃機店都是同一組股東經營，最近股東間因公帳使用出現爭議，且有人要求退股，推測可能因此衍生不滿、才出現砸店事件。

中市第六警分局偵查隊長陳春安表示，調查發現37歲溫嫌等人涉重嫌，昨陸續查緝溫嫌等4人到案，其餘犯嫌持續查緝中，全案於警詢後依涉傷害、毀損等罪移送台中地檢署偵辦。

(中國時報)

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