長照自救35％顧到沒頭路

高齡化社會來臨，如何完善長照政策，安頓長者，更加顯得迫切重要。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

長照政策不給力！衛生福利部最新「老人狀況調查」結果出爐，其中針對「主要家庭照顧者調查報告」調查指出，家庭壓力及負荷愈來愈大，高達三成五的主要照顧者為了顧家人而丟了工作，且就算可繼續工作，也常被迫請假、減少工時等狀況，經濟生活堪憂。

衛福部「106年老人狀況─主要家庭照顧者調查」，針對65歲以上，日常生活活動至少有1項困難者，負責執行照顧的家庭成員為主要受訪對象，實地訪查時間為106年11月初至去年1月底，完訪者469人。調查發現，擔任主要家庭照顧者，高達35％為照顧家人而辭去工作，其中女性因照顧辭去工作比率為43％，較男性24％高出19個百分點。

近半數苦撐失眠憂鬱

而照顧後還持續工作者，高達32％表示，會因為照顧長輩而影響工作，其中以「必須彈性調整工作時間」占18％最多，「必須減少工作時間」占17％，「必須請假」占10％。顯示照護者就算仍保有工作，仍會因照顧導致工作力不從心。

另家庭照顧者往往面臨自己健康問題，近半數照護者在照護期間曾發生不舒服情況，以「肌肉筋骨痠痛」、「失眠」、「高血壓」及「憂鬱」最多，甚至有2成以上面臨因照顧而無法就醫的困境。

每日平均照顧11小時

此外，主要家庭照顧者平均照顧年數為7.8年，每日平均照顧時數為11.06小時。而在所有受訪者中，只有21.75％的主要家庭照顧者，過去一年內有使用過政府的長期照顧服務。

衛福部次長薛瑞元表示，2017年調查時長照新制尚未推動，需要長照的老人有73.5萬人，2018年增加到76萬人，扣掉自聘外籍看護及送到照顧機構的長者，需要政府長照照顧的對象計有46多萬人；2017年長照只能照顧11.3萬人，涵蓋率25％，去年長照新制上路後，照顧人數增加到17萬人，涵蓋率大幅提升到37％。目前全國已建置270~280個，未來還要再增加，希望每一鄉鎮都有一處。

(中國時報)

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