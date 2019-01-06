照護服務 民眾一知半解

2019年01月06日 01:10 中國時報 林周義／台北報導

長照2.0上路兩年，但衛福部上月公布的統計，3成5的民眾為照顧失能者而丟了工作，顯示出長照資源的運用仍未到位。家庭照顧者關懷總會表示，民眾長久以來的孝道觀念，以及政府的宣導並未從使用者的需求出發，導致民眾不熟悉、不信任。另有民眾認為，長照提供的服務有限，家人因此被迫「老老照顧」。

家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋表示，服務過的民眾中，有些人只知道長照可以讓人幫忙洗澡、打掃，卻不知什麼是居家服務，有些人甚至以為長照可以提供實際的金錢補助。

長照2.0提供的補助共4項，分別為「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」及「喘息服務」。「政府提供的服務，還沒真正回到民眾的角度。」張筱嬋表示，長照2.0與長照1.0不同之處，在於民眾需充分瞭解家人的需求、服務的項目，才知道要如何搭配。對資源不熟悉不信任，導致民眾放下工

作親力親為照顧。

部份民眾則因長照資源的限制，被迫自己照顧家人。呂小姐的父親90歲，患有中度失智，然在申請長照時，因行動自如被排除於居家服務之外。住在南部的父親，只能依靠母親老老照顧。為讓母親能休息，呂小姐每隔1、2周就南下照顧，疲憊也為家人擔憂。

目前的照顧組合未能給予滿意的結果，呂小姐表示，父親患有地中海貧血症，卻因行動自如，無法申請安裝安全扶手，長照人員對她說「等有需要時再安裝」。她感嘆，若等到父親摔倒，手腳斷了才「有需要」，已經來不及。

另有偏鄉獨居老人透露，因沒有身心障礙手冊，無法使用長照資源，去年冬天差點一個人凍死家中。呂小姐期許政府提供更彈性的長照服務。

(中國時報)