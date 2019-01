英文作文猜題 假新聞、性平大熱門

2019年01月06日 01:10 中國時報 李侑珊 /台北報導 /台北報導

大學學測在即,圖為學校門口掛滿滿祈福卡,為考生打氣。(本報資料照片)

大學學測舉行時間已不到三周,考生準備考試已進入最後衝刺階段,在英文科出題趨勢方面,作文出題常與時事結合,英文老師建議,考生務必掌握當紅社會現象,包含「假新聞」、「替代能源」、「性別平權」、「網紅」等網路熱詞,或相關重大新聞議題,都有可能成為今年作文考題。

從去年學測開始,英文考科將第五冊教材列入考試範圍,新北市立海山高中英文老師詹家銘說,以去年的學測英文考科為例,單字考題的選項大多落在高二程度的Level 3、Level 4,因此建議考生徹底掌握這兩個等級的單字,再加強Level 5單字。綜觀近幾年的單字考題,幾乎透過上下文的情境和語言邏輯就可得到答案,很少出現冷僻艱澀單字。

至於考試出題方式,詹家銘認為,英文科第二大題綜合測驗,在於測試考生,如何運用上下文的線索推敲空格處語意,最常考的文法,就是把形容詞子句簡化為分詞片語的用法,正確答案不是現在分詞就是過去分詞,詞語的搭配、轉折語和片語的靈活運用,考生務必熟悉像是where等關係副詞,unless、while、as soon as等連接詞,另如in other words、on the contrary等轉折語要掌握,這是讓英文作文語意連貫通順的利器。

在非選擇題方面,英文翻譯考題常會連結時事,英文作文考題則與高中生的生活經驗相關,考生可以多閱讀報刊文章,掌握諸如:性別平權(gender equity)、替代能源(alternative energy)、網路霸凌(cyber-bullying)、網紅(Internet celebrity)或「YouTuber」,甚至像假新聞(fake news)等現象都要掌握。

學測英文作文命題則已不侷限於四格漫畫看圖說故事,正逐步增加「說理論述」的比重,例如107年學測英文作文,在第二段說明對排隊現象的感想,建議考生不只要擁有看圖說故事,還要能歸納現象,並能以特定目進行書信寫作,甚至針對問題提出可行性的解決方案,並說服對方接受自己的提議。

