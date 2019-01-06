英文作文猜題 假新聞、性平大熱門

大學學測舉行時間已不到三周，考生準備考試已進入最後衝刺階段。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
大學學測在即，圖為學校門口掛滿滿祈福卡，為考生打氣。（本報資料照片）

大學學測舉行時間已不到三周，考生準備考試已進入最後衝刺階段，在英文科出題趨勢方面，作文出題常與時事結合，英文老師建議，考生務必掌握當紅社會現象，包含「假新聞」、「替代能源」、「性別平權」、「網紅」等網路熱詞，或相關重大新聞議題，都有可能成為今年作文考題。

從去年學測開始，英文考科將第五冊教材列入考試範圍，新北市立海山高中英文老師詹家銘說，以去年的學測英文考科為例，單字考題的選項大多落在高二程度的Level 3、Level 4，因此建議考生徹底掌握這兩個等級的單字，再加強Level 5單字。綜觀近幾年的單字考題，幾乎透過上下文的情境和語言邏輯就可得到答案，很少出現冷僻艱澀單字。

至於考試出題方式，詹家銘認為，英文科第二大題綜合測驗，在於測試考生，如何運用上下文的線索推敲空格處語意，最常考的文法，就是把形容詞子句簡化為分詞片語的用法，正確答案不是現在分詞就是過去分詞，詞語的搭配、轉折語和片語的靈活運用，考生務必熟悉像是where等關係副詞，unless、while、as soon as等連接詞，另如in other words、on the contrary等轉折語要掌握，這是讓英文作文語意連貫通順的利器。

在非選擇題方面，英文翻譯考題常會連結時事，英文作文考題則與高中生的生活經驗相關，考生可以多閱讀報刊文章，掌握諸如：性別平權（gender equity）、替代能源（alternative energy）、網路霸凌（cyber-bullying）、網紅（Internet celebrity）或「YouTuber」，甚至像假新聞（fake news）等現象都要掌握。

學測英文作文命題則已不侷限於四格漫畫看圖說故事，正逐步增加「說理論述」的比重，例如107年學測英文作文，在第二段說明對排隊現象的感想，建議考生不只要擁有看圖說故事，還要能歸納現象，並能以特定目進行書信寫作，甚至針對問題提出可行性的解決方案，並說服對方接受自己的提議。

(中國時報)

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