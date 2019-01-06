國文 基本功在讀熟課本 國寫 緊扣重心表達感受

2019年01月06日 01:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

成功高中李仁展老師表示，考前衝刺有三個重點：第一，三十篇選文很重要，現在已經來不及全部細看，但可以針對自己不熟的地方再加強；第二，多做題目，包括坊間很多模擬考考古題，這是訓練速度，選擇題是考八十分鐘，所以必須要求自己在時間內寫完一回合；第三，國寫建議考生多練習大考中心公布的研究試卷，一樣也是要量時間，限制自己在時間內完成。

補教國文名師楊墨表示，現在國文逐漸考判讀，能不能把高中應該會的東西靈活運用，沒辦法一題一題猜，基本功在課本裡，因此他要求同學考前把課本讀熟，並多做習題。「我常說孫悟空七十二變，都是拔毛去吹的，後來被鐵扇公主燒了毛，就沒東西變了；課本之於學生，就像是毫毛之於孫悟空！」。

形音義考常用而易錯的，建議多做考古題；閱讀測驗建議長題幹先看題目，再回去看文章，閱讀測驗裡的字詞解釋又回歸到課本有沒有讀熟。

至於國寫，楊墨說學生往往不是不懂，而是不知道如何抓重心，「知性或感性都離不開人性！對人的影響、你對東西的感受，很多同學僅重視詞藻，卻沒有把感受表達出來，沒有感受就沒有價值、意義。」

第二，題目問的是「作者的意思」或是「你認為作者是甚麼意思」，兩種表達方式不同；第三，國寫重視結構，文氣是否流暢，要掌握主旨並每一段都扣著主旨。楊墨說寫文章很重視起承轉合，很多人以為起承轉合僅是段落，其實它們是功能，如果能各自表達好，就有了結構體，這時再來講究詞藻是否華麗。

(中國時報)