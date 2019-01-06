社論－台灣不需要B型台獨政黨

2019年01月06日 04:10 中國時報 主筆室

大陸國家主席習近平紀念《告台灣同胞書》40周年談話，拋出「兩制」台灣方案，為「一國兩制統一台灣」設定清楚的目標，展現了對統一的急迫感。民進黨及蔡英文總統立即做出強硬回應，立委管碧玲呼籲砲口對準習近平，前立委陳其邁指習近平要消滅中華民國，蔡總統宣稱施壓台灣不會帶來心靈契合。在民進黨的操作下，習近平的談話似乎挽救了支持度接近崩盤的蔡英文，反倒是國民黨軟弱無力，尷尬遮掩的回應，彰顯了其B型台獨取向的窘境。

九合一選舉國民黨一舉拿下15個縣市長，尤其韓國瑜創造的韓流奇蹟，翻轉了南台灣政治板塊，民眾對國民黨重返執政再度產生期待，認為國民黨重新執政，兩岸大有機會重回和平交流正軌，讓台灣更有能力應對美中貿易戰威脅下的全球經濟風暴，國民黨責任艱鉅。

但非常遺憾，國民黨針對「習五條」的6點聲明，並未提出自己的主張，僅消極宣示兩岸處「分治」狀態、「一國兩制」並非台灣主流民意，退縮在「一中各表」護甲中，虛張聲勢宣稱反對台獨。無力的回應，不僅無助於反擊綠營的攻擊，也無法因應兩岸形勢的新挑戰，中國國民黨已徹底迷失在中國與台灣之間。

國民黨其實不需要這麼尷尬，習近平有權力依據大陸的需要，提出自己對兩岸統一的看法和方案，國民黨當然也有權利、責任，代表台灣人民提出台灣對兩岸統一問題的看法和方案，展現國民黨處理好兩岸政治分歧的能力與決心，當能贏得民眾對國民黨的信心。相對民進黨被《台獨黨綱》綁架，民進黨執政等同於綁架台灣和大陸對抗，過去3年的經驗和教訓，還不夠深刻嗎？

國民黨提出方案並不困難，國共有一定的互信基礎，國民黨只要立足於兩岸一家親，取回執政權後，就可以和北京恢復對話，提出自己的方案。國民黨只要主張中華民國與中華人民共和國同屬一個中國，就有機會為台灣取得和平發展的空間，堅持中華民國憲政體制，最不會有賣台或出賣主權的疑慮，為台灣經濟發展與庶民生活創造機會。這是民進黨做不到的，才是國民黨勝選的契機。對民眾而言，要就直接支持主張台獨的民進黨，誰會支持B型台獨、半套台獨？

大陸希望盡早實現統一，習近平提出大陸方的主張，希望「協商兩制的台灣方案」，國民黨早在90年代李登輝主政時期，就依據《中華民國憲法》、《國家統一綱領》及《兩岸人民關係條例》，完成兩岸關係近、中、遠程的路線圖及長期統一的目標。只是在兩岸關係快速變動、台灣內部政治環境大幅改變與朝野政黨激烈競爭等因素干擾下，早已失去統一的宏遠目標，只剩下勝選的唯一渴望。

過去30年的發展證明，中國經濟難免遭受困難，但不至於崩潰，以中共的治理能力，中國更不會裂解，李登輝當年寄希望於中國崩潰免於被統一的命運，證明不切實際。台灣必須面對並處理好大陸統一的訴求，「面對」並非投降，而是盤整資源談判。談判是沉重的壓力，但逃避不能解決問題，只會讓台灣更虛弱，拖越久對台灣越不利。

國民黨接受兩岸一家親、認同一個中國，但對一個中國的涵義與大陸各有主張，面對習五條，對國民黨而言，現狀其實就是某個程度的「一國兩制」，國民黨大可修改《國統綱領》，賦予新時代的意涵，在一中憲法、中華民國和中華人民共和國同屬一中的兩區對等分治前提下，和大陸協商處理政治紛歧和終止敵對狀態的方案，化解對岸的外交和安全壓力。協議簽署後，兩岸即進入心靈契合的融一階段，逐步實現最終的統一。

九合一不是國民黨的勝利，而是選民的勝利，是選民對綠營反中意識形態不放心，對民進黨執政成績不滿意，韓流才會帶動排山倒海的外溢效應。選民給國民黨不靠黨產而能重新站起來的機會，應珍惜選民對國民黨改造的期盼，將韓流內化成黨的改革動力；提出與大陸重回和平發展軌道的規畫；交出黨務改造的具體成績；15個執政縣市更須盡快展現新局；回應中生代的改革訴求，不能重演爭權奪位宮鬥戲，讓支持者反感。

面對中國崛起與習近平促統決心，國民黨最有能力站在台灣2300萬人民利益基礎上與大陸謀和，台灣最不需要的是半遮面B型台獨。（系列完）

(中國時報)