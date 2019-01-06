2019年01月06日 04:10 中國時報 主筆室

非洲豬瘟疫情升高，繼金門海灘死豬驗出有病毒之後，烏坵鄉小坵島又發現死豬，民進黨不論官員、民代，紛紛抓住機會，把責任全拋給大陸，臉書上不但用字歹毒，嫁禍於人；奇怪的是，身為行政院發言人的Kolas Yotaka也跟著起鬨，質疑這是「生化炸彈」。民進黨上下刻意拉高兩岸的敵意，不知是何居心。

豬瘟疫情升高豬農心慌之際，執政黨本應該集中全力來防疫，沒想到官員、民代一起說風涼話。民進黨立委段宜康首先就直指「習近平用豬魚雷回應台灣」，不深究病死豬的來源就隨便發言，而且刻意政治化，還上綱到習近平，不是無知就是故意挑起兩岸仇恨。

蔡英文在元旦新年談話刻意提到非洲豬瘟疫情，說「防疫都沒辦法合作，哪來兩岸一家親」，賴清德接著說「中國非洲豬瘟疫情嚴重，防疫鬆散加上管理不當，這是中國的責任。」而且認定金門病死豬來自福建九龍江一帶。民進黨高層所有的發言都是政治性的，也不想想為何兩岸疫情不能合作，又為何台灣無法參加世界衛生大會，而這些在馬政府時代都不是問題。

在習近平《告台灣同胞書》40周年紀念會的講話之後，民進黨政府刻意製造中共打壓的氛圍，現在連同豬瘟的問題也拉高到是大陸拋過來的魚雷和生化武器，整個民進黨政府都民粹了起來。

九合一選舉大敗，民進黨不檢討兩岸政策，籌謀更張之道，反而利用民粹與大陸搞對立。從民進黨最近掀起的兩岸衝突氣氛，對最新民意而言，整個執政團隊無異都是豬隊友。

(中國時報)