執政豬團隊

友善列印
中國時報
主筆室

非洲豬瘟疫情升高，繼金門海灘死豬驗出有病毒之後，烏坵鄉小坵島又發現死豬，民進黨不論官員、民代，紛紛抓住機會，把責任全拋給大陸，臉書上不但用字歹毒，嫁禍於人；奇怪的是，身為行政院發言人的Kolas Yotaka也跟著起鬨，質疑這是「生化炸彈」。民進黨上下刻意拉高兩岸的敵意，不知是何居心。

豬瘟疫情升高豬農心慌之際，執政黨本應該集中全力來防疫，沒想到官員、民代一起說風涼話。民進黨立委段宜康首先就直指「習近平用豬魚雷回應台灣」，不深究病死豬的來源就隨便發言，而且刻意政治化，還上綱到習近平，不是無知就是故意挑起兩岸仇恨。

蔡英文在元旦新年談話刻意提到非洲豬瘟疫情，說「防疫都沒辦法合作，哪來兩岸一家親」，賴清德接著說「中國非洲豬瘟疫情嚴重，防疫鬆散加上管理不當，這是中國的責任。」而且認定金門病死豬來自福建九龍江一帶。民進黨高層所有的發言都是政治性的，也不想想為何兩岸疫情不能合作，又為何台灣無法參加世界衛生大會，而這些在馬政府時代都不是問題。

在習近平《告台灣同胞書》40周年紀念會的講話之後，民進黨政府刻意製造中共打壓的氛圍，現在連同豬瘟的問題也拉高到是大陸拋過來的魚雷和生化武器，整個民進黨政府都民粹了起來。

九合一選舉大敗，民進黨不檢討兩岸政策，籌謀更張之道，反而利用民粹與大陸搞對立。從民進黨最近掀起的兩岸衝突氣氛，對最新民意而言，整個執政團隊無異都是豬隊友。

(中國時報)

社論－台灣不需要B型台獨政黨 大陸不再對蔡英文存幻想

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。