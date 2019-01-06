大陸不再對蔡英文存幻想

2019年01月06日 04:10 中國時報 王欽

新年伊始的兩岸關係就出現近3年來最緊繃的狀態，先是蔡英文在元旦講話中提出「四個必須」和「三道防護網」，緊接著習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上拋出和平統一五項主張，隨後蔡英文也親自主持記者會，明確拒絕一國兩制，並將九二共識與一國兩制等同起來，一併表達拒絕之意。

蔡英文的做法幫助其在黨內站穩了腳跟，九合一敗選之後的低迷氛圍可謂一掃而空，連獨派四老的公開信逼宮都沒對她造成衝擊，反而讓她更有能量抗衡來自獨派的壓力。蔡英文也相當了解此時的當務之急，那就是看準了台灣社會對一國兩制的疑懼情緒，明確予以回擊，從而讓她得以充當台灣「守護者」的角色。

然而，這種政治操作畢竟只能在內部發揮效力，其功用也只能體現在選舉層面，到了兩岸場合，強大的後座力恐怕就不是蔡英文所能承受。

針對大陸繞開蔡政府，直接面向台灣各界人士呼籲協商的做法，蔡英文當然深深感受到危機，所以她在元旦講話中就特別強調只能由政府和政府授權的公權力機構來談，後續民進黨發布的新聞稿，也同樣強調台灣「有經過民主程序選出的民選政府，任何政黨跟社團都不能逾越、取代政府的角色與立場。」

但蔡英文的強硬抗拒態度，以及後續一系列對外宣示拒絕一國兩制的操作方式，等於徹底放棄了兩岸官方和解的機會。蔡英文和民進黨基於選舉考量來對習近平講話所做出的歪曲解讀，立刻引起大陸國台辦的點名抨擊，指責其「頑固堅持兩國論的政治本質」，並將蔡政府定義為「兩岸衝突的製造者、台海和平的破壞者、台灣人民利益的加害者」。

國台辦在用詞上的激烈程度堪稱蔡英文上台以來之最，更重要的是，大陸從此打破不點名批評蔡英文的做法，等於徹底放棄了對蔡英文的一切幻想。兩岸恢復交流以來，台灣共經歷過4任總統，除馬英九以外，李登輝、陳水扁都經歷過大陸點名批判的過程，如今蔡英文也得到相同的對待，顯示大陸對蔡英文的不滿。

當前兩岸關係的情勢早已今非昔比，過去李扁時期，大陸就算對兩人不滿，也只停留在文攻武嚇階段，最嚴厲的做法莫過於大陸官方媒體以社論或評論員文章的方式點名痛批，但也難以施加實質制裁。但現在大陸可以制裁蔡政府的政策手段也更加多元，後續蔡政府勢必要面對更為激烈的兩岸對抗局面。

民進黨人或許會認為，大陸的反制愈激烈，可能對民進黨的選情愈有利。按照過往的經驗，這固然有一定道理，但九合一選舉的結果也表明，過去那種操作反中恐中的情緒已經難以說服愈來愈龐大的經濟型選民，他們更渴望執政者能夠帶來更為和平的兩岸關係。

習近平的對台講話軟中帶硬，更透露出鮮明的促統意志，不再顧及台灣內部政治情勢的變動，在這種情況下不僅民進黨無從迴避，就連國民黨也面臨尷尬處境。而對蔡英文來說，一味地採取抗衡舉動，恐怕並不能阻止大陸的升級行動，反而進一步激化對立，事實上，這種口號式的做法終究也難以說服台灣民眾。當局勢難以收拾之時，恐怕也是民進黨的選情一瀉千里之時。

(中國時報)