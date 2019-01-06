兩岸現狀就是一國兩制

友善列印
中國時報
李建榮

大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念活動上的講話，最大的亮點就是在一個中國原則基礎上，開始推動兩岸再統一的政治對話，以期推進政治談判。具體的倡議就是推動兩岸民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性的安排。

習近平發出政治談判的期前協商，並以「九二共識」及「反對台獨」為對話的政治互信基礎，顯示大陸已經不耐兩岸的「只經不政」或是「先經後政」，而認為在兩岸融合發展過程，除了文化經濟的合作交流外，政治層面的議題也必須開始談起來，不能讓台灣方面長期迴避統一議題。北京啟動統一戰線的長期做法，孤立不承認九二共識的台灣政府當局及政黨，準備結合承認九二共識與反對台獨的政黨、團體、各界力量先談起來，實踐「坐而談不如起而行」的階段，這也顯示北京當局對推動兩岸統一的主動性與自信。習近平甚至號召港澳和海外僑胞一起參與再統一進程，凡此顯示北京未來推動兩岸和平統一將是加大力度在全球的布局。

長久以來，維持現狀雖得到台灣公民最多的擁護，但是隨著政黨輪替，現狀已不斷改變，蔡英文的維持現狀已經與馬英九主政8年的現狀不同，而九合一選舉韓流發威帶動國民黨的大勝，也改變了蔡英文主張的現狀，但聲望重挫的蔡英文現在能代表多少台灣公民意見？緊接著明年總統大選中的兩岸議題，也迫使未來主要政黨與各總統參選人無從迴避習的最新兩岸5點主張。首先要釐清的就是對九二共識的見解，迴避蹉跎政治協商對台灣究竟是有利還是不利？

蔡總統不接受九二共識，聲稱接受就是消滅中華民國，並解釋接受九二共識等同接受「一個中國」、「一國兩制」，其實這是擴張自我引申。嚴格說來，習近平對「和平統一、一國兩制」的堅持，只是中國共產黨對兩岸統一政治協商的單方面主張，台灣若對「一國兩制」有不同意見，或是有更新的創見，在未進入官方政治談判前的前期協商階段都可提出來切磋。從憲法一中的角度看，兩岸現狀就是「一中兩區」，也可說是「一國兩制」。

1992年香港會談後，海基會與海協會事後的函電往來，當時雙方是就「一個中國」原則有共識，但對一個中國內涵表述則未有共同見解。當時台北主張「一中各表」，北京則對即將在新加坡舉行的事務性協商，認為無需觸及政治性議題，因此主張「一中不表」。所以兩岸迄今尚未達成和平協議，更未啟動政治談判。

而今因為蔡英文政府不承認九二共識，而且見解差距越來越大，北京當局自然不願與陸委會、海基會有任何互動，因此其政治協商對象，就繞過民進黨及政府機構。而蔡英文所堅持的政府與政府之間的公權力協商，眼前就會是緣木求魚，有如水中撈月而不可得。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)

大陸不再對蔡英文存幻想 初選海撈 政治獻金法有漏洞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。