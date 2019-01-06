兩岸現狀就是一國兩制

2019年01月06日 04:10 中國時報 李建榮

大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念活動上的講話，最大的亮點就是在一個中國原則基礎上，開始推動兩岸再統一的政治對話，以期推進政治談判。具體的倡議就是推動兩岸民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性的安排。

習近平發出政治談判的期前協商，並以「九二共識」及「反對台獨」為對話的政治互信基礎，顯示大陸已經不耐兩岸的「只經不政」或是「先經後政」，而認為在兩岸融合發展過程，除了文化經濟的合作交流外，政治層面的議題也必須開始談起來，不能讓台灣方面長期迴避統一議題。北京啟動統一戰線的長期做法，孤立不承認九二共識的台灣政府當局及政黨，準備結合承認九二共識與反對台獨的政黨、團體、各界力量先談起來，實踐「坐而談不如起而行」的階段，這也顯示北京當局對推動兩岸統一的主動性與自信。習近平甚至號召港澳和海外僑胞一起參與再統一進程，凡此顯示北京未來推動兩岸和平統一將是加大力度在全球的布局。

長久以來，維持現狀雖得到台灣公民最多的擁護，但是隨著政黨輪替，現狀已不斷改變，蔡英文的維持現狀已經與馬英九主政8年的現狀不同，而九合一選舉韓流發威帶動國民黨的大勝，也改變了蔡英文主張的現狀，但聲望重挫的蔡英文現在能代表多少台灣公民意見？緊接著明年總統大選中的兩岸議題，也迫使未來主要政黨與各總統參選人無從迴避習的最新兩岸5點主張。首先要釐清的就是對九二共識的見解，迴避蹉跎政治協商對台灣究竟是有利還是不利？

蔡總統不接受九二共識，聲稱接受就是消滅中華民國，並解釋接受九二共識等同接受「一個中國」、「一國兩制」，其實這是擴張自我引申。嚴格說來，習近平對「和平統一、一國兩制」的堅持，只是中國共產黨對兩岸統一政治協商的單方面主張，台灣若對「一國兩制」有不同意見，或是有更新的創見，在未進入官方政治談判前的前期協商階段都可提出來切磋。從憲法一中的角度看，兩岸現狀就是「一中兩區」，也可說是「一國兩制」。

1992年香港會談後，海基會與海協會事後的函電往來，當時雙方是就「一個中國」原則有共識，但對一個中國內涵表述則未有共同見解。當時台北主張「一中各表」，北京則對即將在新加坡舉行的事務性協商，認為無需觸及政治性議題，因此主張「一中不表」。所以兩岸迄今尚未達成和平協議，更未啟動政治談判。

而今因為蔡英文政府不承認九二共識，而且見解差距越來越大，北京當局自然不願與陸委會、海基會有任何互動，因此其政治協商對象，就繞過民進黨及政府機構。而蔡英文所堅持的政府與政府之間的公權力協商，眼前就會是緣木求魚，有如水中撈月而不可得。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)