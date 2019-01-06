初選海撈 政治獻金法有漏洞

2019年01月06日 04:10 中國時報 陳冠安

關於政治與金權之間的互動與透明性，首重之重，便在於影響選舉甚鉅的政治獻金。然而在部分參選人自主提升財務透明性的同時，現行的《政治獻金法》卻缺乏對政黨初選的相關規範，無疑違背當前講求政治透明的趨勢，形成台灣最黑暗的政治暗巷。

根據《政治獻金法》，僅有政黨、政治團體及擬參選人得收受政治獻金。以此次地方選舉為例，多數擬參選人最早僅能從2018年4月25日向監察院申請設立專戶，開始收受政治獻金。然而對選舉結果至關重要的政黨初選，卻多半早在2017年底時起跑，並於法定得設立專戶日期前，業已結束。從此來看，自然就閹割掉《政治獻金法》關於擬參選人收受政治獻金後未成為候選人的處理辦法。

以此次民進黨台南初選為例，顏純左自承花費1500萬，而李俊毅在公布自身開銷近1300萬的同時，也質疑黃偉哲和陳亭妃達花費上億。雖然兩人皆否認，但都公開坦承開銷達3000多萬。要知道，六都外人口最多的彰化，2014年當選的魏明谷，其選舉總支出才也3800萬左右；此外，廝殺同樣激烈的高雄初選，陳其邁、趙天麟、管碧玲、林岱樺與劉世芳動輒大型造勢拚場，也被外界質疑所費不貲。這些花費可能比不少縣市選舉開銷更高的初選，於法卻毋須申報，根本違背《政治獻金法》立法的本質。

而這樣的漏洞，就造就像陳亭妃般，根據其監察院申報資料，名下僅有一輛取得價額1萬元汽車，身無分文的政治人物，能在初選時開銷超過3000萬元。所以從公眾利益的角度來看，自然就應當立法將初選納入《政治獻金法》規範，以此監督這些毫不透明、規模龐大的經費來源，避免有心者藉初選規避監督。

相對於身價非凡、政商關係通達的人來說，政治獻金是許多沒有資源的青年和平民參選人至關重要的收入管道。現行晚於初選許多的法定時程，反而讓無資源者無法開設專戶，變相讓有資源者占據優勢。

因此，將政黨初選納入《政治獻金法》，或是提早現有開設專戶時程，讓無資源者有管道獲取資源，讓有資源者有辦法受到監督，才能符合其立法宗旨。（作者為國家政策基金會助理研究員）

(中國時報)