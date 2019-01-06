還原故宮南院定位

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中國時報
馮明珠

近年來關於故宮的議題，媒體朋友追問，本人均未作任何回應，無他，謹守「不在其位不謀其政」立場。

不意2日看到媒體報導嘉義縣長翁章梁說：「（故宮南院）扁政府時期的規畫與後來馬政府執政方向完全不同，他形容南院『是一杯走味的咖啡』」，有誤導視聽之虞，不得不作以下說明。

一、故宮南部籌建計畫始於2001年7月杜正勝院長時期，2003年1月行政院選定嘉義縣太保市為故宮南院基地，定位為「亞洲藝術文化博物館」，預訂2008年開館。籌建過程中雖經諸多波折，兩度提出計畫修正，迄2015年12月28日正式開館試營運，其「亞洲藝術文化博物館」定位與宗旨從未變動。

二、座落在嘉義縣占地70公頃的南院基地，在扁政府時期已然招標，由加拿大洛德博物館文化規畫公司進行規畫：博物館占地20公頃，開挖14公頃兼具蓄水與洩洪功能的兩座人工湖，以挖湖廢土填高博物館基地達兩百年洪線，其餘為博物館景觀園區。除博物館區由故宮自行營運管理外，其餘50公頃包括人工湖在內以BOT方式公開招標開發營運，一切悉依扁政府時期規畫辦理。

三、2015年12月28日，南院開幕時推出5項常設展、3項特展、2項國際借展：新媒體藝術展、嘉義發展史、院藏亞洲佛教藝術之美等十大首展，即圍繞「亞洲藝術文化」主題，並未變調。為了帶動參觀人潮，特曾設國寶廳，輪展故宮的人氣國寶：翠玉白菜與肉形石。故宮珍品盡出，第1年創造147萬7186參觀人數，超過羅浮宮朗斯分館開館第1年。

四、為了不斷推陳布新好展覽，故宮南院在策畫開幕首展同時，也已開始規畫接續展覽。2016年5月9日推出「嘉慶君遊台灣─清仁宗文物特展」；為了打響故宮南院國際知名度，本人拍板定案「日本美術之最─東京暨九州國立博物館回饋展」在南院展出，目前正在南院展出的「花事‧閑情─品味花器與生活特展」，也是當時擬定的南院展覽。

五、故宮南院從扁政府籌建到馬政府完成，從未改變設置宗旨與定位，如今每下愈況，被媒體譏諷淪為蚊子館，實屬專業營運問題。若只是將文物搬到南院庫房，未策畫好展覽，又有何益？若能推出好展覽，積極行銷宣傳，又何須折騰文物搬移？

故宮文物播遷來台70年，早與這塊土地緊密結合，肩負起文化傳承與教育推廣的博物館使命；故宮南院的出現，也正是政府實踐「平衡南北‧文化均富」的承諾，實不應再以「台灣化」等口號炒作非博物館本質之議題。

（作者為前國立故宮博物院院長）

(中國時報)

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