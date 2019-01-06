救難英雄遇害 遭埋屍公墓

王姓男子的遺體，移往南投殯儀館進行相驗。（廖志晃攝）

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中國時報
／綜合報導
圖為王男放在車上的執業登記證。（陳淑娥攝）
台中市王姓男子失蹤7天，5日在南投市第9公墓挖出遺體。（廖志晃翻攝）

曾參與地震與風災救援的「救難英雄」王嘉民，7天前開計程車返抵家門前就失蹤，5日被發現遭埋屍在南投市第九公墓，經家屬確認身分，檢察官將在今（6）日解剖，查明致命原因及遇害時間。檢警昨已約談1名計程車司機同行及另4名關係人到案，釐清究竟是感情、債務或其他糾紛引發殺機。

由於埋屍地點很偏僻，距離道路約50公尺，且是人跡罕至的公墓，警方懷疑涉案人有地緣關係，警方初步研判公墓可能不是案發第一現場，凶手應該2人以上，因未尋獲死者手機，也增加偵辦的困難度。

民間搜救隊員 駕小黃為生

王嘉民以駕駛計程車為業，也是民間搜救隊員，去年12月30日晚間從三井計程車排班站返家，深夜10點5分抵達沙鹿家門口停好車，卻沒進家門，計程車也未再移動過，本月2日也沒去載約定好的熟客，救難協會知道後上門找人，王妻緊急報案，隔天上午在朋友陪同下，再度到光華派出所向警方表示，丈夫有債務糾紛，去年12月中還曾被人毆打。

警方調查發現，31日凌晨零點25分，王男在社群網站貼出「壓力大」字眼。據了解，王男失蹤前某天早上出門時，發現門外有人堵他要錢，他趕緊叫小孩上車，並與對方爭執，後來載完客人回家後，曾請妻子提領30萬元。

有人堵路要錢 提款30萬元

南投警方指出，由於王男也是民間救難隊成員，家屬5日透過救難協會幫助搜尋，並以手機定位，從他最後發話的基地台位址，查出通聯訊號消失在南崗工業區附近的南投市第九公墓，循線在公墓一處已起掘、棄置的墓坑，發現新挖動的痕跡，現場並飄散屍臭味，於是會同警方開挖，在距離地面1公尺處發現失蹤7天的死者側臥其中，雙手被綁住、頭部有遭鈍器敲擊的傷痕，惟現場並無明顯血跡。

(中國時報)

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