救援協會元老 疑捲入婚外情

2019年01月06日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

遭人埋屍在南投公墓的計程車運將王嘉民，加入「919救援協會」廿多年，平常熱心公益，曾參與921地震、88風災等救災任務，究竟是捲入桃色風暴，還是債務糾紛遇害，有待檢警調查，但對於痛失一位救難好夥伴，隊員紛紛感到不捨。

救難協會大隊長陳威旭說，王男為軍職退役，1994年加入919救援協會，是創始隊員，與他認識已有廿多年，平常熱心公益，救災雖不是打前鋒者，但只要有大大小小的勤務，都能盡全力配合並完成任務，出勤度很高。

王男遇害後住家大門深鎖，鄰居知道王男被棄屍驚訝問「他們沒跟人家結仇，怎麼被殺死？」她說，王男1家4口同住，兩名子女分別就讀國、高中，但與他人互動不頻繁，頂多打個招呼，平常也沒聽見爭吵或要債聲，但幾年前王家電表曾被拆掉，可能是手頭緊。

鄰居指出，這兩天王妻到巷口調監視器，只說家裡有事，其餘不願多談。另名鄰居則說，他半夜停車時常見王男剛好也回來在停車，且常坐在車上很久未下車，看不清楚在做什麼。據了解，王男外面疑與一名女子婚外情，王妻也知情，有在處理要斷了婚外情。去年12月間曾遭多次毆打，12月18日到清水分局清泉派出所要提告，警方告知需檢具驗傷單，約定隔天做筆錄，也聯絡涉嫌打人者，但王失約，直到27日與妻子同到派出所，王妻要他提告，但王似有顧忌，最後還是放棄。

(中國時報)