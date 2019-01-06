闖空門偷變搶 惡煞竟是車友

2019年01月06日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

身穿藍黑雨衣的丁嫌因為褲腳的白色長條亮片，成為警方破案關鍵。（葉德正攝）

兩名惡煞日前闖入樹林民宅劫財，不料屋主黃女與女兒返家，行竊失風竟由偷變搶，先後綑綁母女並搜刮現金，還強拍裸照威脅不得報警。警方查出主嫌丁男是黃女自行車隊車友，丁疑工廠資金缺口，借錢不成，找來工廠越南籍范姓移工犯案，警訊後依強盜等罪嫌將2人送辦。

警方調查，53歲的丁嫌，在樹林經營塑膠射出工廠，近來因資金缺口四處籌錢，想起在自行車隊認識的黃女一家人也經營工廠，家境應該頗富裕，向黃女借錢未果。

丁嫌需錢孔急，趁上周向黃女丈夫借機車時，複製鑰匙串中黃女家中鑰匙預謀犯案。丁熟知黃女一家人作息多在晚間才回家，2日下午帶著工廠越南籍范姓移工，身穿雨衣、口罩、手套及安全帽，持鑰匙打開黃女住家搜刮財物。

但丁嫌作賊心虛，拖延到犯案時間，黃女在下午5時許提早返家，撞見丁嫌2人，被喝令「不准動」，隨即以薄被蓋住黃女頭，帶進臥室扒去外衣褲後反綁。

女兒稍後返家，因沒帶鑰匙用LINE請媽媽幫忙開門，歹徒竟冒充黃女回訊「我想吃麵」，女兒近8時買麵回來，一進門就被歹徒用布蓋頭及反綁，也被扒得剩內衣褲，帶進浴室控制行動，掙扎時女兒咬傷丁嫌小指，為免身分曝光，丁嫌始終用范嫌的手機打字向黃女母女下令。

晚間8時許，范姓移工先離開，晚上11時20分丁嫌要離開前，將黃女上衣掀開拍裸照，威脅「別報警，不然傳出去」，母女在丁嫌離開後自行鬆綁，打電話報案。

警方獲報，調閱監視器比對惡煞犯案軌跡，並在兩人倉促慌亂之際留下的皮帶、手套採到生物跡證，循線找到丁男位於樹林的工廠，先帶回35歲范姓移工，並策動丁男5日出面，宣告全案偵破。

丁嫌供稱，工廠因資金缺口10餘萬才會犯案，強拍裸照則是希望被害人不要報案，沒有猥褻黃女母女。黃女得知搶匪竟是熟人，相當驚訝。因丁嫌供稱拍攝不雅照的手機已丟棄，警方將持續追查補強證據還原影像。警訊後依強盜、強制猥褻等罪嫌將2人移送法辦。

(中國時報)