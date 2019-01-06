闖空門偷變搶 惡煞竟是車友

丁嫌疑因工廠資金缺口，行竊不成，由偷變搶，被逮時不發一語。（葉德正攝）

友善列印
中國時報
／新北報導
身穿藍黑雨衣的丁嫌因為褲腳的白色長條亮片，成為警方破案關鍵。（葉德正攝）

兩名惡煞日前闖入樹林民宅劫財，不料屋主黃女與女兒返家，行竊失風竟由偷變搶，先後綑綁母女並搜刮現金，還強拍裸照威脅不得報警。警方查出主嫌丁男是黃女自行車隊車友，丁疑工廠資金缺口，借錢不成，找來工廠越南籍范姓移工犯案，警訊後依強盜等罪嫌將2人送辦。

警方調查，53歲的丁嫌，在樹林經營塑膠射出工廠，近來因資金缺口四處籌錢，想起在自行車隊認識的黃女一家人也經營工廠，家境應該頗富裕，向黃女借錢未果。

丁嫌需錢孔急，趁上周向黃女丈夫借機車時，複製鑰匙串中黃女家中鑰匙預謀犯案。丁熟知黃女一家人作息多在晚間才回家，2日下午帶著工廠越南籍范姓移工，身穿雨衣、口罩、手套及安全帽，持鑰匙打開黃女住家搜刮財物。

但丁嫌作賊心虛，拖延到犯案時間，黃女在下午5時許提早返家，撞見丁嫌2人，被喝令「不准動」，隨即以薄被蓋住黃女頭，帶進臥室扒去外衣褲後反綁。

女兒稍後返家，因沒帶鑰匙用LINE請媽媽幫忙開門，歹徒竟冒充黃女回訊「我想吃麵」，女兒近8時買麵回來，一進門就被歹徒用布蓋頭及反綁，也被扒得剩內衣褲，帶進浴室控制行動，掙扎時女兒咬傷丁嫌小指，為免身分曝光，丁嫌始終用范嫌的手機打字向黃女母女下令。

晚間8時許，范姓移工先離開，晚上11時20分丁嫌要離開前，將黃女上衣掀開拍裸照，威脅「別報警，不然傳出去」，母女在丁嫌離開後自行鬆綁，打電話報案。

警方獲報，調閱監視器比對惡煞犯案軌跡，並在兩人倉促慌亂之際留下的皮帶、手套採到生物跡證，循線找到丁男位於樹林的工廠，先帶回35歲范姓移工，並策動丁男5日出面，宣告全案偵破。

丁嫌供稱，工廠因資金缺口10餘萬才會犯案，強拍裸照則是希望被害人不要報案，沒有猥褻黃女母女。黃女得知搶匪竟是熟人，相當驚訝。因丁嫌供稱拍攝不雅照的手機已丟棄，警方將持續追查補強證據還原影像。警訊後依強盜、強制猥褻等罪嫌將2人移送法辦。

(中國時報)

救援協會元老 疑捲入婚外情 亮片露馬腳 作案賊星該敗

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。