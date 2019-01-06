佼佼舊愛新歡齊聚《紅白》

2019年01月06日 01:10 中國時報 蕭雅玲 報導

黃子佼（右）昨頂著一頭亮眼頭髮擔任總主持人。

Jolin昨帶著專屬舞者初登《紅白》舞台。

台視除夕節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》5日在台北小巨蛋錄影，黃子佼擔任總主持人，搭配王少偉、瑪麗、張立東、花花等4位主持人。天后蔡依林（Jolin）穿酒紅色拼接大紅鑲金色緊身褲裝，小S則以大紅脣透視內衣裝外罩彩色毛大衣，在現場上演天后對軋綜藝一姊的戲碼。小S表演完不忘與Jolin比美，反問黃子佼：「我比蔡依林美很多吧！」

Jolin帶來12名專屬舞者，比照個人演唱會規格，一連獻唱〈怪美的〉、〈玫瑰少年〉及〈PLAY我呸〉，〈玫瑰少年〉更是首度公開演唱。Jolin表演完畢興奮大喊：「好懷念（小巨蛋）！」並說自己等了10年才登上《紅白》，黃子佼恭喜她出道20周年，Jolin忍不住說：「好可怕。」並解釋「出道只有2年而已」。

和孟耿如難得同台

神祕嘉賓小S首登《紅白》就與羅志祥（小豬）合體唱〈戀愛達人〉，她大虧小豬走紅後有大頭症，再不跟她唱這首歌，沒想到小豬反爆料，「在後台等出場時，黃子佼介紹我沒介紹她，她（小S）還在台下罵髒話！」讓小S反問黃子佼：「我今天來是為了誰？是黃子佼半夜傳簡訊騷擾我，我想說前男友都開口！」並接著對著黃子佼說：「不要問我還愛不愛你，我不愛你OK！」犀利對話引發全場觀眾大笑。

黃子佼開場時當著萬人粉絲面前，把麥克風遞給未婚妻孟耿如，讓王少偉忍不住酸他「自肥」，沒想到黃子佼秒回：「我們交往5年不能肥一下，那你也弄一個5年來肥一下。」

綜藝天王吳宗憲為了兒子鹿希派，以歌手身分登台表演10分鐘，黃子佼大誇：「我們都是主持人，他也要主持別台賀歲節目，但他卻展現演藝圈團結的一面！」吳宗憲則表示，原以為在5月18日演唱會前，都不會再有任何公開表演，「就是為了兒子，所以才接受邀約。」

頑童愷樂登蛋高歌

《紅白》邁入第10年，除了吳宗憲、鹿希派外，Ella（陳嘉樺）、玖壹壹、頑童、畢書盡、王心凌、蔡健雅、孟耿如、愷樂、Lulu、陳漢典、韓星金世正、日星飛鳥涼ASKA等歌手齊聚小巨蛋輪番上陣表演，嗨翻台下觀眾。

(中國時報)