Erika迷廖柏雅喊「我喜歡他」

Erika（右）與廖柏雅互動自然。

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中國時報
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廖柏雅與劉艾立（Erika）日前合唱新歌〈因為很愛你〉擦出火花，同年齡、同在國外念書的背景，讓外型登對的兩人成為無話不談好友；其實Erika與交往約5年、擔任幕後工作的男友已分手半年，日前接受本報專訪時，她大方稱讚廖柏雅「是個很棒的人」，很欣賞他的才華，也很好相處，不管是以藝人或朋友的身分，都很開心有緣遇到他，更不排斥進一步發展：「我也很喜歡他！」

Erika外型甜美、個性活潑大方，是不少男性粉絲期待交往的類型，她日前跨刀為廖柏雅的新歌獻聲並合拍MV，兩人在MV裡搭檔拍情侶親密戲，非但不尷尬且互動自然，所有鏡頭一次OK，猶如正在交往的情侶；廖柏雅事後笑說：「我們兩個也覺得很神奇，有好幾次深情相望的鏡頭都是非常自然地發生，我們也沒特別講好，覺得很有默契。」

溜冰場牽緊緊

為宣傳新歌，兩人日前在網上舉辦「一日完美約會」票選活動，讓雙方歌迷建議他們去哪些地方約會，最後選出溜冰場，讓從小在加拿大念書、是溜冰高手的廖柏雅直呼開心，約會當天他不僅牽著Erika溜冰，像守護天使般教溜冰，還為吃素的她精心安排泰國素食餐廳共享晚餐，一整天浪漫行程讓Erika感動直呼：「我要緊緊地牽住你的手！」

(中國時報)

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