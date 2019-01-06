賴琳恩繫9年情 不做3件事

2019年01月06日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

伊林娛樂藝人賴琳恩與老公陳乃榮日前慶祝結婚2周年，小兩口飛往菲律賓馬尼拉晨麗渡假城享受兩人世界，浪漫指數爆表。兩人自相識到結婚9年，至今仍像熱戀中的情侶，賴琳恩公開感情保鮮的祕訣：夫妻除了有共同興趣及話題，還要彼此保持形象，最重要是給彼此空間。

賴琳恩平時和老公約會吃飯會稍微打扮，在家也注意形象，從不在老公面前放屁、挖鼻孔、打嗝，「大家覺得在一起久了可以隨便，我不喜歡這樣。」陳乃榮解讀是需要保持「神祕感」，他說相處9年從沒看過老婆挖鼻孔，受她影響，他也不在她面前放屁，「萬一在餐桌上不小心打嗝，我會馬上說Excuse me。」

首度一起出國跨年

提到結婚2周年心情，陳乃榮感性說，婚後深刻體會去哪裡玩不重要，重要的是身邊的那個人，「只要身邊的人對了，不管去哪裡都好。」賴琳恩認為心靈契合最重要。他們是夫妻也是好友，話題百無禁忌，喜歡打電玩與愛吃辣的興趣也一致，陳乃榮誇老婆是青出於藍的電競高手，「從遊戲中可以看出她有領導者潛力。」

2人相識9年首次一起出國跨年，夫妻在飯店內做SPA，陳乃榮因太緊張全程身體僵硬，無法好好享受，賴琳恩笑說：「我老公的身體只願意給我摸。」陳乃榮在晨麗渡假城舉辦的跨年晚會活動也圓了年少夢，他與菲律賓資深歌王馬汀奈維拉同台合唱，贏得全場掌聲。

(中國時報)